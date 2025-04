Ślub jest ważnym wydarzeniem dla całej rodziny i przyjaciół. Nikogo ważnego nie powinno na nim zabraknąć. Z tego powodu wiele par młodych uważa, że taka ważna uroczystość nie może się odbyć bez zaznaczenia obecności ich ukochanego pupila. Zwierzaki są wdzięcznymi modelami, a zdjęcia ślubne z nich udziałem są wyjątkowe.

Reklama

Pomysłowe zdjęcia ślubne z psem:

Zdjęcia z psem na świeżym powietrzy to pomysł sesję, która z pewnością wypadnie naturalnie. Szczególnie jeśli na plener wybierzecie łąkę, park lub las, w którym zwykle spacerujecie ze swoim zwierzakiem. Wszyscy będziecie się czuli w tym miejscu swobodnie, a to gwarancja, że zdjęcia nie wypadną sztucznie.

fot. Adobe Stock

Kochacie swojego psa, ale macie również inne obszary zainteresowań np. wspólne podróże. Możecie połączyć jedno i drugie. Akcesoriami mogą być np. globus, walizki, mapy. Pomysłów na sesje z motywem przewodnim jest wiele, ważne by wybrać temat, który pasuje do was i... do waszego pupila.

fot. Adobe Stock

Wiele par chce, by w tym ważny dniu, również ich pies wyglądał wyjątkowo. Sporą popularnością cieszą się ubranka dla piesków np. eleganckie garniturki lub sukienki ślubne. Dobrze, aby strój pupila pasował do stylizacji pary młodej. Zadbaj, by ubranko dla psa było nie tylko efektowne, ale również wygodne. Zwierzak powinien czuć się w nim w miarę swobodnie.

fot. Adobe Stock

Zaopatrzcie się w tabliczki do pisania kredą i... niech poniesie was wyobraźnia i poczucie humoru. W ramach inspiracji, możecie przejrzeć portal społecznościowe. Bardzo modne są zdjęcia w estetyce komiksowej, na których kwestie bohaterów są rozpisane na tabliczkach.

fot. Adobe Stock

W czasie sesji z psem nie należy zapominać o bliskich kadrach. Jednym z ciekawszych pomysłów są ujęcia z dłońmi, bez których żadna sesja ślubna się nie obędzie. Jednak w tym przypadku pojawia się na nich również psia łapa, co dodaje zdjęciom niepowtarzalnego uroku.

fot. Adobe Stock

Reklama

Przeczytaj:

Słodkie zdjęcia ślubne z pupilami

Nietypowa sesja ślubna - 5 pomysłów