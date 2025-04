Za nami kolejna wielka gala w Hollywood. Tym razem w słynnym The Shrine Auditorium w Los Angeles odbyła się tegoroczna edycja słynnych nagród amerykańskiej Gildii Aktorów Filmowych - SAG Awards 2014. Na czerwonym dywanie można było podziwiać plejadę gwiazd we wspaniałych kreacjach. Okazało się, że aż 11 z nich wybrało suknie, które sprawdziłyby się jednocześnie na ślubnym kobiercu. Zatem, przed wami 11 sukien od wielkich kreatorów, które mogą was zainspirować do stworzenia własnej sukni ślubnej.

W naszej galerii znajdziecie, m.in.: Piękną suknię Givenchy, którą miała na sobie Cate Blanchett, koronkowe cudo Marchesy, które miała na sobie aktorka Elizabeth Rohm. Mamy dla was także wspaniałą, jedwabną suknię Isly Fischer, projektu Oscara de la Renty, oraz dziewczęcą kreację Rochas, którą miała na sobie Sarah Paulson, gwiazda serialu "American Horror Story".

