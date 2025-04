Zanim wstąpicie w związek małżeński, warto porozmawiać i odpowiedzieć sobie na kilka ważnych, a może nawet najważniejszych pytań, które będą determinować resztę waszego wspólnego życia. Ustalcie, jak widzicie swoją przyszłość, aby w wasz związek nie wkradły się kłótnie. Poznaj 5 fundamentalnych pytań, na które musicie odpowiedzieć przed ślubem.

Reklama

3 obowiązkowe zdania, które każda panna młoda powinna usłyszeć od swojego przyszłego męża

1. Ile chcecie mieć dzieci?

Zawarcie związku małżeńskiego to początek waszej nowej, wspólnej drogi. Małżonkowie najczęściej niedługo po ślubie decydują się na potomstwo. Ale nie wszyscy! To dlatego, zanim zdecydujecie się na zalegalizowanie waszego związku, porozmawiajcie o tym, czy i ile dzieci chcecie mieć.

2. Kto będzie zarabiał na utrzymanie rodziny?

Patriarchalny model rodziny, w którym to do obowiązków mężczyzny należy ciężka praca, aby utrzymać rodzinę, już dawno stał się niemodny. Teraz kobiety chcą być niezależne, marzą o karierze i własnym rozwoju. Zanim się pobierzecie, ustalcie, jak widzicie wspólną przyszłość. Czy będzie to wizja dwóch niezależnych finansowo ludzi, którzy poświęcają się pracy, czy raczej klasyczny model, w którym to partner pracuje, a ty zajmujesz się dziećmi i domem?

Sprawdź, na jakie pytania należy sobie odpowiedzieć, organizując ślub i wesele

3. Jak ważna jest dla ciebie kwestia religii?

Niedziela w Kościele, czy w galerii handlowej? Uroczysty ślub przed ołtarzem, czy w Urzędzie Stanu Cywilnego? Wychowanie potomstwa według wiary chrześcijańskiej, a może zupełnie innej? Na te i wiele innych pytań odnoszących się do Boga musicie odpowiedzieć sobie przed ślubem.

4. Czy masz jakieś długi?

Od tematu pieniędzy nie da się uciec i nie należy ich ukrywać. Zapytaj partnera o to, czy ma jakiś dług, kredyt, niespłacone zobowiązania, które staną się również twoimi, jeśli nie zdecydujecie się na rozdzielność majątkową.

Reklama

5. Jak ważny jest dla ciebie seks?

Zauroczenie i fizyczność szybko mijają. Nawet nie zauważysz, gdy nagle twoja figura po ciąży przestanie być atrakcyjna, a za kilkanaście lat na twarzy pojawią się zmarszczki. Aby wasze małżeństwo przetrwało, ustalcie, jak ważna jest dla was bliskość fizyczna.