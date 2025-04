Prezent dla męża, chłopaka, przyjaciela, taty, dziadka albo brata. Chociaż Dzień Chłopaka kojarzy się pozytywnie, to wybór upominku dla mężczyzny, niejedną kobietę przyprawia o zawrót głowy. Na pewno chcesz, aby twój partner dostał od ciebie coś niezwykłego i dobranego do jego osobowości. Za nic w świecie nie kupuj mu skarpetek! Mamy dla ciebie kilak lepszych propozycji. Sprawdź!

Coś dla eleganta

Twój mąż na co dzień nosi koszule i ma wyczucie smaku? W takim razie powinnaś podarować mu stylowy prezent. Jeśli dasz mu neonowy t-shirt, albo dziecinny brelok do kluczy, to pewnie i tak się ucieszy, ale twój podarunek wyląduje w najgłębszym miejscu w szufladzie. Lepiej będzie, jeśli wybierzesz coś tradycyjnego i z klasą.



Elegancki mężczyzna na pewno ucieszy się z ciemnego, skórzanego portfela. Pamiętaj, by posiadał kilka przydatnych kieszonek na banknoty, karty, wizytówki czy dokumenty. Proponujemy stylowy model z Wittchen, który zachwyca prostotą, doskonałym materiałem oraz luksusowym logo firmy.



Idealnie wyprasowana koszula świetnie sprawdzi się w zestawie z dobrą woda toaletową. Na pewno znasz upodobania swojego partnera. Wybierz się do drogerii i poszukaj odpowiedniego zapachu. Proponuję wodę toaletową MTV Amplify. Zapach sprawdzi się zarówno w pracy, jak i podczas piątkowego spotkania z kolegami. Niezastąpiona okaże się też podczas romantycznego wieczoru.

Coś dla miłośnika sportu

Jogging o poranku, siłownia trzy raz w tygodniu, pompki codziennie wieczorem, wygodne koszulki albo po prostu dres. Jeśli twój mężczyzna to typ sportowca, nie kupuj mu złotych spinek do koszuli. Niepotrzebnie wydasz pieniądze, a twój partner założy je kilka razy w życiu, żeby nie zrobić ci przykrości.



Zamiast tego kup mu karnet na siłownię, do której chodzi. Dodatkowo podaruj mu dużą, sportową torbę. Proponujemy model z Addidasa. Torba jest nie tylko obszerna, ale i wytrzymała, więc posłuży mu przez lata. Taki prezent niewątpliwie zostanie doceniony przez twojego partnera.

Coś dla trendsetera

Mężczyźni to gadżeciarze. Muszą mieć najlepszy samochód, tablet czy telefon. Auta pewnie mu nie kupisz, ale możesz wybrać inny stylowy upominek, który na pewno go ucieszy. Proponujemy srebrny zegarek Casio. Mocna, analogowa budowa oraz stylowa, srebrna bransoleta to nie tylko idealny upominek dla człowieka biznesu, ale i dla miłośnika modnych dodatków.

Jeśli twój mężczyzna to typ drwala z zarostem, zafunduj mu zestaw do pielęgnacji brody. Proponuję nawilżający balsam i olejek do pielęgnacji brody od Roomcays.

Zobacz galerię prezentów na Dzień Chłopaka i zainspiruj się nimi!