Pora zaskoczyć wszystkich gości i zorganizować przyjęcie weselne wedle własnego gustu i uznania – w końcu to Ty masz się bawić najlepiej! Jeśli masz dość przestarzałych oczepinowych konkursów, ale chcesz, aby wesele miało pewne organizacyjne punkty, zastąp je czymś nowoczesnym. Czym? Zobacz, nasze rozwiązania i wybierz coś dla siebie.

Zdjęcia

Wynajmij profesjonalnego fotografa, który będzie robił zdjęcia gościom w towarzystwie pary młodej. Będą one udaną pamiątką z wesela, którą każdy z gości zabierze do domu. Przecież nie każdy zabierze ze sobą własny aparat.

Jeśli chcesz być jeszcze bardziej oryginalna – wynajmij karykaturzystę lub portrecistę. Goście weselni otrzymają w podzięce za przybycie swoje karykatury wykonane podczas zabawy – pomysł ten na pewno im się spodoba!

Taniec

Nie chcesz oczepin, ale chcesz by o północy coś się działo? A może nie chcesz zawieść starszych osób, hołdujących tradycji i oczekujących na jakieś urozmaicenie zabawy? Wynajmij tancerzy – oni z pewnością przykują uwagę gości. Pokazy tańca połączone z krótkimi warsztatami dla początkujących powinny zająć czas zgromadzonym. Możesz zorganizować pokazy brazylijskiej samby, tańca brzucha lub salsy – lepiej postawić na coś energicznego!

Ogień

Czy coś lepiej przyciągnie uwagę gości niż niebezpieczne zabawy z ogniem? Oczywiście, że nie – fireshow zaskoczy, a także zachwyci Twoich gości. Do tancerzy, którzy będą wykonywać z płonącymi pochodniami różne sztuczki możesz dołączyć także wniesienie potrawy – np. dzika z rożna. Nie zapomnij także o fajerwerkach – to one mogą stanowić gwóźdź programu gromadząc wszystkich gości wokół Twojej osoby. Dodatkowo możesz dołączyć do pokazu sztucznych ogni, prezentację zdjęć jeszcze sprzed ślubu.

Śpiew

Zorganizuj karaoke – po 22, kiedy goście będą już weseli zaproponuj im taki rodzaj zabawy. Najlepiej rozpocznij pierwszą piosenkę wraz z partnerem – to zachęci gości do udziału. Pamiętaj tylko, ze karaoke wiąże się z odpowiednią organizacją. Musisz dobrać repertuar tak, aby goście mogli go śpiewać. Najlepiej zaopatrzyć się albo w kilka albumów ze słowami lub duży ekran, na którym będą one wyświetlane. Możesz także zaproponować swoim gościom, aby to oni wybrali sobie repertuar.

Pokazy

Możesz zorganizować pokazy czego tylko zapragniesz – jeśli chcesz mieć na swoim weselu iluzjonistę nic nie stoi na przeszkodzie. Możesz także oglądać pokazy barmańskie, tańców ludowych oraz wiele, wiele innych. Wszystko zależy od Ciebie i Twojego partnera – pamiętajcie, aby rodzaje pokazów oddawały Waszą osobowość.

Kameralnie

Jeśli nie planujesz dużego wesela tylko kameralne przyjęcie dla rodziny i kilku znajomych możesz wynająć odpowiednią ilość bryczek, tak, aby po uroczystościach kościelnych wszyscy pojechali razem do miejsca, gdzie planujesz wesele. Możesz także zorganizować odczytanie śmiesznych życzeń dla pary młodej – wystarczy zlecić takie zadanie zaufanym znajomym.

