Szukasz najpiękniejszych ozdób ślubnych do włosów i lubisz unikatowe, ręcznie wykonywane rzeczy dobrej jakości? Koniecznie przejrzyj tę kolekcję ozdób ślubnych, stroików, welonów i woalek!



Reklama

fot. Materiały prasowe The Weddie, weddie.pl/kolaż Polki.pl We-dwoje

Ozdoby ślubne w stylu vintage i nowoczesne

Ozdoby ślubne, stroiki do włosów, welony i woalki ślubne The Weddie są inspirowane stylem vintage, choć nie jest to jedyna inspiracja. Rustykalne ozdoby dla panien młodych i stylizowane na retro akcesoria są miksowane z nowoczesnymi rozwiązaniami i autorskimi pomysłami.

Jakość materiałów kluczowa

Najważniejsza rzecz w przypadku tych ozdób ślubnych, która przywkuwa uwagę (i na którą warto zwrócić uwagę wybierając dodatki do stylizacji ślubnej!) to najwyższej jakości materiały, z których zostały wykonane. W kolekcji dominują włoskie i angielskie jedwabie oraz jedwabne organzy i tiule, kryształy i perły Swarovskiego, perły słodkowodne, francuskie koronki i tasiemki.

Ozdoby ślubne nadadzą charakter prostej sukni

Projektantka Aleksandra Rożniata stylizuje sesje zdjęciowe kolekcji i udziela porad stylizacyjnych pannom młodym. Podkreśla, że każda suknia ślubna, choćby nawet najskromniejsza z efektownymi i dobrze dobranymi dodatkami nabierze oryginalnego charakteru.

Kwiaty do włosów i inne akcesoria ślubne

W kolekcjach ozdób ślubnych i stroików The Weddie pojawiają się także delikatne ślubne kwiaty do włosów - idealne zarówno dla panien młodych, jak i druhen, czy świadkowych, ozdoby z piór, aplikacje, tradycyjne i nowoczesne welony oraz woalki ślubne. Znajdziecie w niej także fascynatory, pasy do sukien ślubnych oraz podwiązki.

Zobaczcie wyjątkowe ozdoby ślubne na głowę i stroiki do włosów, a także niepowtarzalne welony i woalki ślubne w naszej galerii:

Ozdoby ślubne dla panny młodejZobacz galerię ›

Reklama

Na podstawie materiałów prasowych The Weddie