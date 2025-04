Z pewnością nie ma idealnej pory, każda ma swoje wady i zalety. Przed podjęciem tak ważnej decyzji dobrze jest spokojnie je wszystkie rozważyć.

Ślub wczesnym popołudniem

Ślub o godzinie 13-tej czy 14-tej, niewątpliwie wymaga lepszej organizacji od samego rana. Zastanówcie się dobrze, czy wystarczy czasu na odebranie kwiatów, wizytę u fryzjera, wykonanie makijażu, czy udekorowanie samochodu. Jeśli przed ślubem odbywa się błogosławieństwo, chwila, na którą trzeba być w pełni gotowym, dodatkowo jest przyspieszona.

Coraz więcej par decyduje się na organizację przyjęcia weselnego w oddalonych od centrum urokliwych dworkach czy pałacykach, w takim wypadku należy uwzględnić również dodatkowy czas na przejazd z miejsca ślubu do sali weselnej. Jeśli planujecie zaprosić wielu gości przyjezdnych, rozważcie, czy będą w stanie przed planowaną godziną spokojnie dotrzeć do Waszej miejscowości. Jeśli zostają na noc po weselu, zapewne chcieliby móc zawieźć rzeczy na miejsce noclegu, by nie przychodzić z nimi do kościoła czy urzędu. Jeśli nie zdążą dojechać w dniu ślubu rano, będzie trzeba zorganizować im dodatkowy nocleg dzień przed uroczystością, a to wiąże się z dodatkowymi kosztami.

Stosunkowo wczesna pora ślubu ma też niekwestionowane zalety. Zwłaszcza w miesiącach, kiedy dzień nie jest najdłuższy (a w szczególności w zimie), jeśli planujecie robić zdjęcia plenerowe w dniu wesela, taki wariant pozwoli Wam zdążyć z sesją przed zachodem słońca. Efekty sesji będą tym piękniejsze, im bardziej promienne światło będzie jej towarzyszyć.

W tej opcji wcześnie rozpoczyna się także wesele. Jeśli przewidziane jest bardzo rozbudowane menu, zawierające kilka dań gorących, to dłuższa impreza pozwoli gościom lepiej rozłożyć siły i w efekcie większa będzie szansa, że wszyscy skorzystają z tak bogatego cateringu. Wadą tego rozwiązania jest natomiast fakt, że taneczna część wesela najprawdopodobniej rozpocznie się dopiero po zmroku. Gdy lokal weselny dysponuje ogrodem lub parkiem, często ten moment wykorzystywany jest na spacery i pogawędki. Gdy nie ma możliwości wyjścia na zewnątrz (np. nie dopisuje pogoda), warto pomyśleć o jakimś urozmaiceniu czasu dla gości.

Ślub późnym popołudniem

W tym wariancie para młoda ma więcej czasu na spokojne przygotowanie się do uroczystości. Nie trzeba aż tak wcześnie wstawać i spieszyć się z wszystkimi ważnymi sprawami. Goście przyjezdni mają możliwość spokojnego dotarcia na miejsce zaplanowanego noclegu, rozlokowania się i odświeżenia. Godzina np. 17-ta może okazać się jednak złym rozwiązaniem, jeśli lokal weselny jest znacznie oddalony od miejsca ślubu. Zakładając, że msza ślubna trwa 45-50 minut, a życzenia kolejne trzy kwadranse, orszak weselny opuszcza okolice kościoła dopiero przed godziną 19-tą. Wydaje się, że to zbyt późno, jeśli trzeba na wesele jechać jeszcze kilkanaście czy kilkadziesiąt kilometrów. Z pewnością nie uda się już wykonać zdjęć w świetle dziennym, a cała impreza może przybrać bardzo duże tempo. Ponadto, jeśli na weselu obecnych ma być sporo osób starszych lub małych dzieci, ew. ich rodziców, to w tym wariancie wielu z nich mogłoby już nie doczekać ważnych elementów uroczystości, jak choćby krojenia tortu czy oczepin.

Warto też pamiętać, że im później rozpoczyna się ślub, tym później (z reguły) kończy się wesele. Niejednokrotnie oznacza to dopłaty w lokalu weselnym, a dodatkowo skraca długo wyczekiwaną noc poślubną. Wbrew częstemu przekonaniu, wesele kończące się nad ranem nie musi być bardziej udane od tego, które rozpoczęło się wcześniej i w związku z tym też wcześniej się skończyło.

Jeśli nie ma wyboru

W szczególności w przypadku ślubów cywilnych, wybór jest znacznie ograniczony, najczęściej do godzin przed- lub okołopołudniowych. Również, jeśli decydujecie się z niewielkim wyprzedzeniem na termin w szczycie sezonu (miesiące wakacyjne), może się okazać, że do dyspozycji w wybranym kościele zostaje tylko godzina np. 12-ta. Co robić? Radzimy na początek upewnić się, że fryzjer czy wizażysta zdąży przyjąć Was odpowiednio wcześnie (ew. przemyśleć mniej skomplikowane stroje, fryzury, dekoracje), że zdążycie odebrać kwiaty itd. Aby zapewnić udane przyjęcie weselne, proponujemy rozważyć nietypowe jego warianty.

• Przerwę po ślubie – przyjęcie rozpoczyna się o ustalonej godzinie wskazanej w zaproszeniach (po południu, wieczorem) i goście proszeni są o samodzielne dotarcie na miejsce zdarzenia.

• Obiad dla rodziny bezpośrednio po uroczystości, a imprezę taneczną dla znajomych i młodszych gości tego samego lub następnego dnia wieczorem.

• Przyjęcie o normalnym przebiegu, ale kończące się wcześniej – goście, którzy rozpoczną jedzenie, picie i tańce wcześnie, nie będą mieli sił, aby bawić się do rana.

Jak w każdym innym elemencie planowanej uroczystości ślubnej, tak i w kwestii wyboru godziny ślubu najlepiej jest uwzględnić specyficzne, indywidualne warunki. Każde wesele jest inne, więc i dla każdego inna godzina będzie najlepsza. W razie potrzeby, zawsze warto skorzystać z doświadczenia konsultanta ślubnego.

Katarzyna Wachułka

Raz w życiu – Konsultanci ślubni