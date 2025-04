Niebieski kolor w stylizacji pary młodej

Chcesz wprowadzić kolor do stroju panny młodej i pana młodego? Postaw na modny niebieski!

Jeśli należycie do osób, które lubią wyróżniać się z tłumu, a jednocześnie chcą zaakcentować swoje idealne dopasowanie, warto pomyśleć o wybraniu jednego koloru w stylizacji ślubnej. Modny nasycony niebieski kolor będzie idealnym wyborem na śluby w ciepłe miesiące, a także te śluby, których motywem przewodnim ma być, np. żeglarski czy morski klimat.

fot. Fotolia

Panna młoda na niebiesko

W przypadku stylizacji panny młodej do białej sukni warto dobrać dodatki w kolorze niebieskim. Mogą to być chabrowe intensywne odcienie. Buty i szarfa sukni ślubnej w tak intensywnym kolorze z pewnością wystarczą. Nie trzeba już wtedy używać tego samego koloru w makijażu, żeby nie przesadzić. Bukiet ślubny może być utrzymany w niebieskiej tonacji, choć oczywiście prawdziwe chabry odpadają. Są zbyt nietrwałe i nie wytrzymają całej uroczystości.

fot. Fotolia

Warto pamiętać przy użyciu tak intensywnego koloru w stylizacji ślubnej, że wszelkie dodatkowe ekstrawagancje mogą spowodować wrażenie "przeładowania". Dlatego skoro kolor niebieski występuje w roli głównej, nie róbmy mu konkurencji w postaci awangardowej fryzury, czy szalonego makijażu. Reszta powinna być już stonowana i bez zbędnych ozdób.

fot. Fotolia

Pan młody na niebiesko



Stylizując pana młodego na ślub, trzeba się wykazać odrobiną... dyplomacji. Nie każdy pan młody będzie od razu skory do założenia intensywnego modnego koloru. Wyzwanie jest duże, bowiem o dziwo, w przypadku stroju pana młodego mamy większe pole manewru. Pan młody może założyć intensywnie niebieską marynarkę, do tego dopasować niebieską muszkę, pasek i kwiatki w butonierce (w podobnym stylu co wiązanką panny młodej). Koszula i spodnie mogą być białe.

fot. Fotolia

Jeśli pan młody będzie się opierał, to może wizja założenia wygodnych, sportowych tenisówek w intensywnym kolorze go przekona? Dla tych, którzy jednak nie będą chcieli się zgodzić na takie obuwie, można zaproponować po prostu alternatywę. Kiedy nowe klasyczne buty obetrą stopę lub po prostu jako buty do założenia na Waszą sesję ślubną.

fot. Fotolia

Jeśli tak intensywny kolor niebieski jest dla Was zbyt mocny, można postawić też na super modny ostatnio pastelowy, delikatny błękit. Oczywiście stylizacje ślubne z niebieskim kolorem w roli głównej nie będą pasować do bardzo eleganckiego i poważnego charakteru uroczystości ślubnej. Raczej polecamy je na lekkie, letnie przyjęcia ślubne. Ale to czy pasują do Waszych osobowości i klimatu całej uroczystości z pewnością będziecie wiedzieć sami. To się czuje!

Jak Wam się podoba niebieski kolor w stylizacjach pary ślubnej?