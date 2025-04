Nauki przedmałżeńskie we Wrocławiu. Poradnik małżeński oburzył internautów

O kursach przedmałżeńskich swego czasu mówiło się sporo. I choć wydawać by się mogło, że coś się zmieniło w tej sprawie, to nic z tych rzeczy. Jedna z poradni małżeńskich we Wrocławiu oferuje „ściągę” z poradami rodem z poprzedniej epoki.