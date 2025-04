Najlepsze trendy ślubne

Obecnie pojawia się coraz więcej trendów związanych ze ślubem i weselem. Zobacz, które 5 tendencji podoba się nam najbardziej!

Reklama

fot. Fotolia

W zalewie różnego rodzaju pomysłów i inspiracji każda młoda para może znaleźć coś dla siebie, a potem przygotować coś, co będzie zgodne z jej gustem, stylem i wspólnymi zainteresowaniami.

Zobaczcie nasz subiektywny ranking - TOP 5 ślubnych trendów, które są naszym zdaniem najciekawsze!

Kolorowe buty ślubne

Jeszcze kilka lat temu niemal każda panna młoda skrywała pod swoją suknią białe pantofelki (najczęściej z czubem). Co odważniejsze kobiety wybierały wersję ecru.

Coraz popularniejsze staje się jednak zakładanie do ślubu kolorowych butów! Wyraziście fuksjowe szpilki w połączeniu z różowym bukietem albo fioletowe buciki zestawione z wiązanką z lawendy już nikogo nie dziwią. I bardzo dobrze! Przełamanie jasnego odcienia sukni barwnymi detalami to naszym zdaniem absolutny hit.

Tematyczne przyjęcie

Tematyczne domówki lub imprezy w klubach zyskują na popularności. Czemu więc nie zorganizować tematycznego przyjęcia weselnego?

Oczywiście, nie chodzi tutaj o to, aby na wesele w stylu hawajskim goście przybyli w japonkach i szortach, a na arabskie w spodniach-haremkach. Mamy raczej na myśli wystrój sali, dobór menu, a także dekorację stołów. Naszym hitem jest zwłaszcza przyjęcie w stylu retro lub orientalnym!

Tort z muffinów

Coraz więcej par rezygnuje z tradycyjnego, kilkupiętrowego tortu pokrytego niewyobrażalną ilością lukru. Dużą ilość pięknie ozdobionych i apetycznych babeczek można ustawić na kilkupiętrowej paterze.

Słodycze dla każdego gościa

Bardzo miłym zwyczajem jest obdarowywanie każdego opuszczającego przyjęcie gościa niewielkim upominkiem.

Nam najbardziej podoba się pomysł rozdawania uroczych czekoladek, lizaków lub bakalii w czekoladzie. Najlepiej, gdy są zapakowane np. w materiałowe woreczki i opatrzone karteczką z imionami państwa młodych.

Reklama

Wyświetlenie zdjęć państwa młodych

Świetnym pomysłem jest przygotowanie prezentacji multimedialnej (lub kilkuminutowego filmiku) złożonego ze zdjęć nowożeńców. Warto zacząć od zdjęć z dzieciństwa, a skończyć na sesji narzeczeńskiej. Na przyjęciu weselnym może nastąpić projekcja przygotowanego materiału! Dostarczy to na pewno wielu wzruszeń i emocji.