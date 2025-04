W Polsce w ostatnich latach rozwodów jest coraz więcej. Na salach sądnych przewijają się 3 główne powody – niedopasowanie charakterów, brak pożycia małżeńskiego oraz zdrada. Ale to nie jedyne powody rozstań. Oprócz tych najbardziej oczywistych, na salach sądowych pojawiają się i inne powody. Takie, które pewnie nie raz wywołują ironiczny uśmiech na twarzy sędziego. Poznaj najbardziej absurdalne przyczyny rozwodów.

Powód nr 1: Makijaż, a raczej jego brak!

Czy twój partner widział cię bez makijażu? Pewnie w większości przypadków odpowiedź będzie oczywista i zabrzmi: "tak, oczywiście, że widział". Ale nie każda kobieta tak chętnie pokazuje się swojemu facetowi saute. Na całym świecie znany jest kazus Azjatki, która nigdy nie pokazała się partnerowi bez makijażu. Kiedy jednak już się odważyła to zrobić, mąż był bardzo zaskoczony. Kobieta wyglądała zupełnie inaczej (i nie ma chyba w tym nic niezwykłego, bo prawdą ogólnie znaną jest to, że kobiety bez make-upu wygadają delikatnie inaczej). Zdenerwowany mąż wystąpił o rozwód i oczywiście go uzyskał. Tak, takie rzeczy się zdarzają.

Powód nr 2: Dzienniczek ocen

Czy twój partner komentuje to, jak się ubierasz, jak gotujesz i sprzątasz? Jeśli czasem cię to denerwuje, to jak się okazuje, może być gorzej. W Monachium pewien mąż postanowił codziennie oceniać swoją żonę. Kobieta miała coś w rodzaju dzienniczka, w którym partner wystawiał stopnie. Oceniał obiad, stan czystości mieszkania, sposób ułożenia ubrań w szafie. Na koniec tygodnia robił bilans. Podsumowywał poczynania małżonki. Kobieta w końcu nie wytrzymała. Po 2 latach para się rozwiodła.

Powód nr 3: Dziwne zwyczaje partnera

Cenisz sobie prywatność? Pewnie tak. Lubisz niezapowiedziane wizyty kolegów twojego partnera? Jeśli nie, to uwaga! Zobacz, co przeżyła pewna mieszkanka Berlina. Jej mąż miał bardzo niefortunny zwyczaj. Mężczyzna lubił wpadać znienacka do łazienki, podczas gdy jego żona korzystała z łazienki. Jeśli więc uważasz, że twój mąż czasem dziwnie się zachowuje, to przypomnij sobie sytuację pani z Berlina.

Powód nr 4: Zazdrość

Zazdrość to podobno jedna z najczęstszych przyczyn rozpadu związków. Niektórzy jednak twierdzą, że w zazdrości nie ma niczego złego, że dodaje pikanterii, a związek jest dzięki niej bardziej emocjonalny. Jak się okazuje, nie zawsze. Mieszkaniec Montany codziennie zaznaczał podeszwy butów żony kredą, aby wiedzieć, gdzie ta wychodzi. Małżeństwo rozstało się po 2 latach związku.

Powód nr 5: Nadmierny szacunek

Wyobrażasz sobie mówić do męża "proszę pana". Kiedyś było to normą, ale dziś? Raczej nikt tego już nie robi. Raczej, bo jak się okazuje, zdarzają się przypadki jeszcze dziwniejsze. Pewien maż poprosił swoją żonę, by ta mówiła do niego "Panie majorze" oraz stawała na baczność, gdy ten przychodził obok. Biedna żona przez 10 lat salutowała partnerowi. Po tym czasie nie wytrzymała i para się rozwiodła.

Powód nr 6: Skąpstwo

W związku powinna panować jedność, a wg niektórych obowiązkową zasadą udanego małżeństwa jest powiedzenie "co moje, to i twoje". Sytuacja małżeństwa z Norymbergi pokazuje, jak bardzo niepraktyczna jest ta zasada. Otóż pewien mąż był na tyle skąpy, że nie pozwolił swojej żonie kupić sztucznej szczęki. Ponieważ jej brak uniemożliwiał normalne funkcjonowanie, mężczyzna polecił jej korzystanie z jego własnego sztucznego uzębienia. Kobieta nie miała wyjścia i ... przystała na propozycję partnera. Związek rozpadł się po 50 latach!