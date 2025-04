Pierścionek zaręczynowy to ulubiona biżuteria każdej kobiety. Niezależnie od tego, czy zaręczyny miały miejsce niedawno, czy też panie są już mężatkami, rzadko rozstają się z tym pierścionkiem. Często jednak pada pytanie o to, na której ręce nosi się pierścionek zaręczynowy. Czy to ma w ogóle jakieś znaczenie? Odpowiadamy!

Na której ręce nosić pierścionek zaręczynowy?

Przyszły mąż, zadając swojej wybrance to najważniejsze pytanie, zwykle zakłada jej pierścionek na serdeczny palec prawej dłoni. Jest to gest spontaniczny, a narzeczone rzadko ściągają tę biżuterię z palca, wykonując w niej codzienne czynności, a nawet śpiąc w niej. Jeśli zastanawiałaś się kiedyś nad tym, czy nosząc pierścionek na prawej ręce, robisz prawidłowo, odpowiadamy: nie ma odgórnych, obowiązujących zasad co do tego, na której dłoni powinien się znajdować!

Co z pierścionkiem zaręczynowym po ślubie?

Tradycyjnie przyjęło się, że zwykle do dnia ślubu kobieta nosi pierścionek zaręczynowy na serdecznym palcu prawej dłoni, a w dniu zawarcia małżeństwa na jego miejsce trafia obrączka. Noszenie obrączki i pierścionka zaręczynowego na prawej ręce tłumaczy się tym, że to właśnie tę dłoń kładziemy na sercu przysięgając coś – tak, jak miłość, wierność i uczciwość małżeńską. Wiele pań po ślubie dokłada pierścionek zaręczynowy do obrączki i nosi oba krążki na tym samym palcu. Można też przełożyć go na lewą dłoń – wszystko zależy od osobistych preferencji!

Jak było dawniej?

W Polsce zarówno obrączkę jak i pierścionek zaręczynowy nosi się zwyczajowo na prawej dłoni. Warto jednak wiedzieć, że nie zawsze tak było. Przed wybuchem powstania styczniowego kobiety nosiły pierścionki zaręczynowe na palcu lewej dłoni. Po upadku powstania, wskutek którego poległy tysiące mężczyzn, zrozpaczone narzeczone przekładały krążki na prawą dłoń. W ten oto sposób zmieniła się historia pierścionków zaręczynowych w Polsce, a tradycja, choć niezapisana na żadnych kartach, utrwaliła się i funkcjonuje po dziś dzień. Jeśli jednak preferujesz noszenie pierścionka na lewej dłoni, nie ma ku temu absolutnie żadnych przeciwwskazań!

