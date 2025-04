Wybierasz się na ślub i wesele bliskich i nie wiesz, gdzie kupić kreację na to wyjątkowe wydarzenie? Wszystkie doskonale wiemy, że wybór sukienki na wesele nie jest prosty. Na jaki strój się zdecydować? Podpowiadamy!

Jak wybrać sukienkę na wesele?

Po pierwsze - nie podążaj ślepo za modą. Postaw na kreację, która będzie pasować do twojej sylwetki i stylu. Jeśli preferujesz luźne stroje, to wybierz kreację w stylu boho. Jeśli masz smukłą talię, to postaw na model, który podkreśli kształty. Jeśli jednak chcesz zamaskować zbędne kilogramy, to pomyśl o zwiewnej sukience.

A co z kolorem?

Od lat funkcjonuje złota zasada, której warto przestrzegać. Nie próbuj przyćmić panny młodej. Ślub to jej wielki dzień i nikt nie powinien wyglądać lepiej od niej. To dlatego zrezygnuj z białej sukienki - to kolor zarezerwowany wyłącznie dla panny młodej. Postaraj się też nie ubierać na czarno - ten kolor przeznaczony jest na inne okazje. Na jaki kolor zatem warto postawić? W tym sezonie modne są odcienie beżu, écru i pudrowego różu. Sukienki w tej gamie kolorystycznej sprawią, że będziesz wyglądać młodziej i bardziej dziewczęco.

Zasada "nie na jeden raz"

Czasy, gdy na wesele wybierałyśmy koronkowe sukienki w modelu księżniczki lub tiulowe stroje, dawno się skończyły. Dziś większość z nas decyduje się na bardziej uniwersalne fasony, które śmiało można założyć do pracy, na spotkanie z przyjaciółmi czy inną rodzinną okazję.

Sukienka na wesele z sieciówki - wypada, czy nie?

Które sukienki wybrać?

My jesteśmy fankami sukienek marki QUIOSQUE. W ofercie znajdziesz mnóstwo klasycznych kreacji, które świetnie sprawdzą się na wielkie wyjścia, takie jak ślub i wesele, a w połączeniu z wygodnymi sandałami czy balerinami będą idealne do pracy. Oto 5 modnych sukienek marki QUIOSQUE, które kupisz za mniej niż 200 zł!

Jaką długość sukienki wybrać na wesele?

Jak wybrać idealną sukienkę na wesele? Oto kilka przydatnych rad!