Modne garnitury ślubne

Choć wydawałoby się, że męska moda ślubna nie zmienia się tak szybko jak damska, garnitury, które były modne dwa lata temu, nie mają wiele wspólnego z tymi, które lansowane są obecnie. Zobaczcie, co się zmieniło, by na ten najważniejszy dzień swojego życia wybrać na pewno modny garnitur ślubny.

Fot. Bytom

Choć wybór garnituru nie jest sprawą tak złożoną jak kupno sukni ślubnej, warto zwrócić uwagę na kilka znaczących elementów:

1. Kolor. Garnitur ślubny powinien być ciemny: czarny, popielaty - obecnie najmodniejszy jest granat. Garnitury w jasnych kolorach dopuszczalne są wyłącznie na śluby na świeżym powietrzu, np. na plaży. Niemodne są mocne połyski, warto postawić na tzw. „półmat”! Koszula powinna być dopasowana do koloru sukni panny młodej – biała, ivory lub écru, koniecznie z długim rękawem i srebrnymi spinkami do mankietów.

2. Krój. Najlepiej, żeby był prosty. Najmodniejsze są proste i dość wąskie spodnie oraz marynarki jednorzędowe, taliowane, z prostymi klapami (świetnie wyglądają obszyte lamówką, która dodaje elegancji). Absolutnie z mody wypadły już stójki i wysokie zapięcia! Passe są także jasne kamizelki i muszniki (szerokie, krótkie krawaty). Bardzo modne są za to czarne muchy i proste, wąskie krawaty. Na eleganckich ślubach sprawdzą się garnitury smokingowe, do których zakłada się białą koszulę z czarnymi guzikami oraz czarną muszkę.

3. Materiał. Garnitur powinien być lekki i przewiewny. Najlepiej sprawdzą się stroje uszyte z materiału będącego mieszanką wełny z jedwabiem.

Zobaczcie garnitury znanych producentów: z Vistuli, Bytomia, Pawisu, Wilvorsta i z tzw. sieciówek. Co o nich sądzicie?

Garnitury Vistula

W kolekcji marki Vistula znajdziecie eleganckie garnitury o prostym kroju. Głównie ciemne: czarne, popielate, granatowe, zazwyczaj matowe lub półmatowe. Najczęściej jednorzędowe, z marynarką zapinaną na 2 guziki, z ozdobnym stębnowaniem na klapach i rozcięciem z tyłu. Świetne nie tylko na ślub, ale także i na inne wyjścia.

Garnitury Bytom

W kolekcji marki Bytom można znaleźć dwu- i trzyczęściowe garnitury klasyczne oraz bardzo modne garnitury smokingowe. Marynarki zapinane są na 2 guziki i mają dwa rozcięcia z tyłu. Klapy wykończone są atłasem lub ozdobnym stebnowaniem. Uszyte są ze ze 100% wełny.

Garnitury Pawis

W kolekcji Pawis znaleźć można wyszukane modele ślubne, m.in. fraki, smokingi. Większość z nich uzupełniona jest dodatkami, takimi jak: ozdobne kamizelki, fulary, muchy, krawaty kaskadowe. To propozycja dla panów, którzy szukają stroju tylko na jedno wyjście.

Garnitury Wilvorst

W kolekcji Wilvorst znaleźć można garnitury klasyczne, smokingi i fraki. Zwykle uzupełniają je jasne kamizelki, fulary, muchy, krawaty kaskadowe. Są eleganckie, ale nadają się tylko na ślub, trudno będzie wykorzystać je na inne okazje.

Garnitury z sieciówek

Niektóre garnitury z popularnych sklepów spokojnie mogą sprawdzić się także w roli stroju ślubnego. Można tu znaleźć m.in. niestandardowe, luźniejsze modele, które sprawdzą się na przykład podczas ślubu tematycznego na otwartej przestrzeni. Zobacz: Ślub w jeansach.

H&M

River Island

Zara

