Planujecie ślub w 2016 roku? Jeśli tak, zapraszamy Was w podróż po trendach, inspiracjach i nowinkach ślubnych.

Fot. Fotolia

Zobaczcie 15 wiodących trendów w dekoracjach:

Trend 1. Ślub i wesele w stylu Natural Beauty

Jednym z najsilniejszych trendów widocznych zarówno w kolekcjach topowych projektantów sukien ślubnych, jak i w propozycjach dekoratorów sal weselnych, jest powrót do naturalności. Dekoracje wykonane z ekologicznych materiałów, podziękowania dla gości w postaci słodkich miodzików, bukiet ślubny z polnych kwiatów – to będzie piękny ślub!

Trend 2. Fotobudka

Najgorętsza atrakcja weselna w 2016 roku to… fotobudka! Różnorodne gadżety i dodatki do fotobudki, takie jak kolorowe okulary, usta i wąsy na patyczkach czy tabliczki z zabawnymi napisami sprawią, że udaną zabawę macie gwarantowaną!:)

Trend 3. Klasyka w wydaniu Vintage

Powrót do przeszłości to sprawdzona recepta na zachwycający motyw przewodni Waszego ślubu! Aby uzyskać klimat minionych epok, warto dobrać odpowiednie przedmioty: zdobione pudełeczka dla gości, zawieszki na wódkę czy kieliszki do szampana.

Trend 4. Papierowe dekoracje sali weselnej

Rozety, bibułowe kule, wystrzałowe konfetti z białych serduszek – to nowy must have w dekoracji sali weselnej. Nadchodzi Papierowe Love!

Trend 5. Świece i latarenki

Czas na rozświetloną noc! Z pewnością każda z nas marzyła w dzieciństwie o olbrzymim, wystawnym ślubie, niczym z bajki Disneya... Nadszedł czas na urzeczywistnienie tych marzeń: zaplanujcie na swoim weselu pokaz sztucznych ogni, rozstawcie wszędzie świece, a drogę do sali weselnej ozdóbcie papierowymi latarenkami.

Trend 6. Candy bar

Słodki barek to kolejna po fotobudce atrakcja weselna, której nie może zabraknąć na ślubach w 2016 roku! Przy odrobinie dobrych chęci bez trudu samodzielnie wykonacie taki słodki kącik: potrzebujecie tylko kilku rodzajów słodyczy, mis i pater do ich wyłożenia, drobnych elementów do dekoracji i... gotowe!

Trend 7. Modern Glam

Modern Glam, czyli wielkomiejski szyk. Eleganckie przyjęcie dla najbliższych, pełne klasy i nowoczesności to Wasze marzenie? W tym roku szczególnie modna będzie właśnie taka forma wesela, zorganizowanego w nowoczesnej restauracji.

Trend 8. Przypinki dla gości weselnych

To szczególnie przydatny i praktyczny gadżet! W dodatku są kolorowe i przykuwają uwagę – gościom na pewno przypadną do gustu:)

Trend 9. Czarno-białe dodatki

Klasyka nigdy nie wyjdzie z mody, to idealny motyw na przyjęcie weselne.

Trend 10. Keep calm

W 2016 roku będziecie organizować wieczór panieński? Obmyślając z dziewczynami strategię na ten wyjątkowy dzień, nie zapomnijcie o dodatkach i gadżetach na wieczór panieński! Różowe balony, przypinki z napisem „Keep calm and...”, zabawne gry czy niegrzeczne słomki to niezbędne składniki tej szalonej nocy!

Trend 11. Zabawne figurki na tort

Choć faktem jest, że organizacja ślubu i wesela wiąże się z różnego rodzaju stresującymi sytuacjami, to nie możemy w tym Wyjątkowym Dniu zapominać przecież o... uśmiechu! Przykładem takiego „mrugnięcia” okiem są figurki na tort weselny w zabawnych pozach – spośród mnogości wzorów z pewnością znajdziecie coś dla siebie:)

Trend 12. Księgi gości w formie plakatów

To duże plakaty ścienne, na których goście weselni zostawiają swoje „podpisy” w formie kolorowych odcisków kciuków. Możecie wybrać spośród różnorodnych grafik na plakatach, takich jak drzewo, balon czy miłosny tandem.

Trend 13. Diamenciki na stołach

Blask diamentów i kryształów z pewnością uświetni Wasze wesele i nada mu szczypty elegancji i szyku. W 2016 roku modne będą błyszczące dekoracje na ślub i wesele, takie jak diamenciki rozsypane na weselnych stołach czy kryształowe girlandy spływające z przygotowanych aranżacji.

Trend 14. Słodycze dla gości

Przygotowanie podziękowań dla gości weselnych to już niemal obowiązek. W nadchodzącym roku najpopularniejszą formą drobnych prezencików dla gości będą słodycze: rewelacyjne migdały oblane czekoladą, kolorowe lizaki czy śliczne czekoladki. Love is sweet!

Trend 15. Tradycja

Choć trendy w dekoracjach ślubnych zmieniają się niczym w kalejdoskopie, to istnieją stałe, tradycyjne elementy, których nie powinno zabraknąć w przebiegu Waszej uroczystości. Należą do nich m.in. obsypywanie Pary Młodej na szczęście, tłuczenie kieliszków czy wspólne krojenie tortu weselnego. Tradycja jest modna ponad wszystko!

Tekst: Agnieszka Kubiak, trendy, zdjęcia i inspiracje pochodzą z najnowszego TrendBooka sklepu ślubnego SlubneZakupy.pl.