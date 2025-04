Obowiązek zakrywania ust i nosa ponownie obowiązuje od 10 października 2020 roku. Pary, które nie chcą rezygnować ze ślubu nawet w czasach pandemii koronawirusa, muszą liczyć się z tym, że ich stylizacja będzie wzbogacona o maseczkę do twarzy. Jak powinna wyglądać i gdzie ją kupić, by czuć się w niej możliwej jak najbardziej elegancko?

Poza tym, że maseczka ślubna powinna być w odcieniach zbliżonych do sukni ślubnej (biała, ecru, kremowa) - całość będzie wtedy bardzo spójna to, dodatkowo, może być zdobiona koralikami, paciorkami, koronkami.

Taką maseczkę ślubną można uszyć. Nie jest to ani pracochłonne ani trudne, tym bardziej warto z tej możliwości skorzystać, jeśli masz zaprzyjaźnioną krawcową. Możesz wtedy dopasować ją idealnie do swojej kreacji.

Jeśli wolisz gotowe rozwiązania, najprostsze maseczki ślubne znajdziesz w sklepach internetowych. Wystarczy, że będzie biała i uszyta z cienkiej koronki. Ważne, by przy zakupie maseczki zwrócić uwagę, czy spełnia wszystkie obowiązujące normy. Powinna być wielowarstwowa i być wyposażona w kieszonkę, do której można włożyć specjalny filtr.

Warto zaopatrzyć się w dwie, a nawet trzy sztuki - maski materiałowe nie są wieczne - można je nosić około 4 godzin. Maseczka przyda się nie tylko w trakcie ślubu, ale także podczas obiadu czy kolacji dla najbliższej rodziny.

Wiele polskich marek i sklepów już wprowadziła całe kolekcje maseczek, które idealnie komponują się z sukniami ślubnymi.

Ekspertka ślubna, Izabela Janachowska, zaprojektowała maseczki z delikatnej i miłej dla skóry bawełny. Zdobione są koralikami, tiulem i koronkami, które pasują do sukien ślubnych jej projektu - Izabela Janachowska Collection i Izabela Janachowska Wedding Dream.

Maseczki ślubne kosztują około 60 złotych.

Dopasowaną do sukni maseczkę ślubną otrzymają wszystkie panny młode, które zakupią suknię w showroomie w Warszawie

W ofercie butiku LA.LILA z Olsztyna znajdziesz cztery bogato zdobione maseczki. Większość z nich ozdobiona jest błyszczącymi koralikami i paciorkami. Maseczki kosztują od 69 do 149 złotych.

Staramy się odnaleźć w każdej sytuacji. Stworzyłyśmy kolekcje maseczek dopasowanych do Waszych sukni, ozdobione szlachetnymi koronkami i kamieniami, by stały się najmodniejszym dodatkiem a nie tylko obowiązkiem! Która z was odważy się na taki dodatek swojej sukni ślubnej?

- napisała marka LA.LILA na Instagramie.