Makijaż ślubny odgrywa niezwykle ważną rolę. Powinien być dopasowany zarówno do samej panny młodej (jej twarzy, oczu), jak i do rodzaju sukni ślubnej, czy stylu samego wesela. Podpowiadamy, jak samodzielnie wykonać makijaż do ślubu. Zainspiruj się naszym instruktażem.

Delikatny makijaż ślubny: poznaj najnowsze trendy

Makijaż ślubny krok po kroku:

Nałóż podkład na górną powiekę

Narysuj kreskę na górnej powiece i delikatni ją rozetrzyj

Nałóż brązowy cień na załamanie górnej powieki i rozetrzyj go

Na środkową część powieki nałóż beżowy cień

Nałóż na powiekę cień w ciepłym, brzoskwiniowym kolorze

Na górnej powiece narysuj kreskę czarnym eyelinerem

Nałóż korektor pod oczy

Wytuszuj rzęsy

Przyklej kępki sztucznych rzęs

1,11 - nałóż fluid na całą twarz

Przeczesz brwi

Nadaj brwiom kształt za pomocą brązowej kredki

Obrysuj usta kredką do ust

Pomaluj usta brzoskwiniową pomadką