Biorąc ślub wcale nie musisz wystąpić w bieli od stóp do głowy. Owszem tradycyjna uroczystość ślubna kojarzy się z bielą i zwykle biała jest suknia i inne dodatki. Dziś udowodnimy jednak, że buty wcale nie muszą być białe. Jeśli Twoja suknia jest biała doskonale sprawdzą się czółenka niemal w każdym kolorze. Możesz postawić na szpilki pastelowe lub niemal neonowe. Gwarantujemy, że taki wybór nie będzie zbyt krzykliwy. Za to urozmaici stylizację i doda charakteru. Obawiasz się, że kolorowe buty mogą być zbyt ekstrawaganckie? Nic bardziej mylnego. Barwne czółenka będą prezentować się elegancko i gustownie. Nie wierzycie? Oto kilka przykładów.

fot. weddingdreamer.com, weddingchicks.com, stylemepretty.com

fot. weddingchicks.com, weheartit.com, greylikesweddings.com, tumblr.com

Połączenie białej sukni i kolorowych czółenek to doskonały wybór. I to nie tylko w przypadku, gdy suknia sięga ziemi, a butów spod niej nie widać. To dobry wybór także, gdy decydujesz się na suknię 3/4 lub 7/8, a nawet do krótkiej sukni ślubnej. Jaki kolor butów wybrać? To już indywidualna sprawa.

Można zdecydować się na jeden kolor wiodący całej uroczystości np. czerwień, turkus, fiolet, miętę, kobalt i w tej barwie wszystkie dodatki, także buty. Możesz zainspirować się bukietem ślubnym lub swoim ulubionym kolorem. Grunt by kolor pasował do Ciebie i całej uroczystości lub był wyróżniającym się akcentem. A może namówisz małżonka na skarpetki w kolorze butów? Będzie nieszablonowo i bardzo oryginalnie.

A Wam jak się podobają takie kolorowe czółenka w zestawieniu z suknią ślubną? Nam spodobały się czółenka damskie fioletowe!

bobbiandmike.com, theknot.com, weddingchicks.com

fot. indulgy.com,