W przypadku ślubów i wesel istnieje oczywiście sporo elementów niezmiennych, skutecznie opierających się różnorodnym trendom czy modom. Nie ulega wątpliwości, że większość przyszłych małżonków ma zazwyczaj dość podobne oczekiwania. Chcą, aby Ten Dzień był uroczysty i podniosły, a przy okazji żeby wszyscy goście świetnie się bawili i na długo zapamiętali daną uroczystość. – Istnieje jednak mnóstwo „składowych”, które mają duży wpływ na to, że jedne wesela zapisują się w naszej pamięci lepiej, a inne gorzej – mówi Karol Klimek, organizator krakowskich Targów Młodej Pary. – Są to elementy, które z roku na rok się zmieniają, dlatego warto już wcześniej zwrócić uwagę na to, czym możemy zachwycić naszych gości w nadchodzącym roku!

Najmodniejsze obrączki w 2016 roku

Wydawać by się mogło, że temat biżuterii ślubnej jest czymś ponadczasowym i niezmiennym. Bo niby cóż nowego można jeszcze wymyślić w temacie pierścionków zaręczynowych czy obrączek? Poniekąd jest to prawdą... jednak nie do końca! Bo choć ciężko jest z góry przewidzieć, jakie będą dominujące trendy, jeśli chodzi o biżuterię ślubną (wiąże się to zazwyczaj z tym, która firma wyda najwięcej pieniędzy na promowanie nowych linii swoich produktów), to pewne trendy są możliwe do przewidzenia.

W przypadku biżuterii ślubnej od lat dominuje (i dominować będzie) biżuteria wykonana z białego złota. – Jest ona z reguły delikatna, z jasnymi kamieniami, takimi jak brylanty, cyrkonie czy kamienie Swarovskiego – tłumaczy Wojciech Dąbrowa z firmy jubilerskiej Szafir. – Zazwyczaj dochodzą do tego delikatne kolczyki, kolie i ewentualnie bransolety. Natomiast w przypadku obrączek, można mówić o odchodzeniu od wzorów grawerowanych, ku wzorom wykonanym ze złota w różnych kolorach, a w przypadku wersji damskich – wstawianymi kamieniami, najczęściej brylantami. Natomiast klienci pragnący oryginalności decydują się na obrączki wykonane z metali innych niż złoto, np. tytanowe lub platynowe.

Suknia ślubna - trendy 2016



A co w przypadku sukien ślubnych? Okazuje się, że tutaj również mamy do czynienia z sezonowymi trendami. Co więc powinna założyć na siebie modna panna młoda w roku 2016? Projektanci zapowiadają bardzo dużą różnorodność. – Dominować będą suknie o klasycznych krojach, jednak w wydaniu delikatnym i romantycznym – mówi projektantka sukien ślubnych, Joanna Niemiec. – Do lamusa odejdą suknie w stylu bezy, natomiast królować będą koronki, które nie poddają się zmiennym trendom. Absolutnym hitem będą natomiast suknie w stylu boho, nawiązujące stylistycznie do epoki hippisowskiej. Nasza marka zaproponuje przyszłym pannom młodym delikatne, romantyczne suknie z mnóstwem koronek, błyszczących aplikacji i intrygujących przezroczystości.





Kolory kwiatów - trendy ślubne 2016

Wiesz już, co zmieni się w przyszłym roku, jeśli chodzi o biżuterię i suknie ślubne. To jednak nie wszystko! Okazuje się, że nawet w przypadku kwiatów można mówić o zmieniających się trendach i modach. Jakie bukiety będą trzymały w dłoniach przyszłe panny młode, a jak najlepiej udekorować kościół i salę weselną? Zapowiada się na to, że za sprawą kompozycji kwiatowych śluby w przyszłym roku staną się znacznie bardziej kolorowe i urozmaicone niż dotychczas.

– Na przyszły rok zachodni projektanci zapowiadają dominację kompozycji, które z pewnością usatysfakcjonują panny młode szukające nowych, kontrastowych rozwiązań – zadowolone będą zarówno wielbicielki klasycznej elegancji, jak i niepoprawne romantyczki – tłumaczy Dorota Rajska, florystka z firmy Kwiatostan. – Pastele ustąpią miejsca żywszym barwom. Pojawi się znacznie więcej niebieskiego, zwłaszcza w świeżym, sorbetowym połączeniu z cytrynowym żółtym, koralowym i szczyptą mięty. Mile widziane będą też metaliczne dodatki, które dodadzą blasku i elegancji nawet stonowanej pannie młodej.

Dorota Rajska podkreśla również, że naturalną koleją rzeczy będzie dostosowanie wiązanek do coraz częstszego w ostatnich latach ogrodowego charakteru uroczystości ślubnych. Dzięki temu na ślubnych kobiercach będzie można oglądać romantyczne bukiety z dużą ilością żywej zieleni, swobodnie grupowanymi kwiatami oraz niestandardowymi dodatkami w postaci jeżyn i innych owoców. Kolorowe kwiatowe zdobienia będą pojawiały się również na sukniach ślubnych, a dla kobiet decydujących się na takie rozwiązanie, to właśnie suknia będzie wyznaczała styl bukietu i dekoracji.

