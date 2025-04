fot. Fotolia/ materiały prasowe

Jako panna młoda masz do wyboru dwie możliwości. Pierwsza, to wybór klasycznej bieli oraz tradycyjnych wzorów, co do których możesz mieć pewność, że dobrze się sprawdzą bez względu na aktualne trendy. Druga to wykorzystać modę i udowodnić, że tak jak na co dzień, tak i w ten szczególny dzień potrafisz zadać szyku i ściągać spojrzenia innych idealnie dobranym każdym szczegółem kreacji.

Kolory butów ślubnych w sezonie 2015

Jeśli nie chcesz, nie musisz stawiać wszystkiego na głowie – biel nadal będzie odpowiednim kolorem dla ślubnych butów. Popularne są także buty w kolorze kości słoniowej (ivory).

Ale na tym nie koniec! Odważne panny młode mają okazję pokazać w tym roku, na co naprawdę je stać. Kolekcje butów ślubnych producentów z całego świata przyciągają wzrok błyszczącymi kolorami – srebrnym oraz złotym.

- Potwierdzam, złoto jest teraz na topie – mówi Piotr Brożek z firmy Sensatiano, przygotowującej buty ślubne na indywidualne zamówienie. – W stosunku do roku ubiegłego, zauważamy także rosnące zainteresowanie butami w rozmaitych odcieniach błękitów i chabrów – dodaje.

Nowym trendem są buty w jednolitym, intensywnym kolorze – do białej sukni można założyć na przykład buty granatowe, intensywnie czerwone lub zielone. Aby nie był to jedyny akcent kolorystyczny w cały stroju, warto postarać się np. o kokardę do sukni w identycznym odcieniu.

Najmodniejsze fasony

Pod względem wzorów, w tym roku panuje prawie całkowita dowolność. Do ślubu można założyć zarówno buty zupełnie płaskie, na wąskich obcasach, jak i na grubych koturnach. Szczególnym uznaniem cieszą się jednak sandały z cienkimi paseczkami, a wśród nich buty na wysokich bądź przynajmniej średnich obcasach. Są jednak pewne wyjątki.

- Założenie sandałków z cienkimi paskami do sukni typu „A” lub „księżniczka” może zostać uznane za faux pas. Szczególnie jeśli suknia jest bogato zdobiona w dolnej części, np. ma koronki – zwraca uwagę Piotr Brożek.

Zgodnie z aktualnymi trendami, jeśli wybierasz botki, powinny mieć one odsłonięty lub prześwitujący przód. Interesująco będą wyglądały także botki sznurowane.

Pożądane materiały

Prześwitujące, a więc koronkowe, ażurowe czy też siateczkowe materiały będą wskazane nie tylko w przypadku botków. Buty przez które częściowo widać stopę, to jeden z najwyraźniejszych trendów aktualnego sezonu.

Drugą ważną cechą modnych butów ślubnych są połyskliwe materiały. Sukces można więc wróżyć butom z błyszczącego materiału w postaci drobnych, gęstych oczek. Z daleka takie buty wyglądają, jakby były pokryte drobnymi kryształkami Swarovskiego i dopiero z bliska widać, że wykonane są z drobnej, lekko srebrzącej się siateczki.

Dobrze widziane są też haftowane wzory, najczęściej z motywami kwiatowymi. Hafty mogą pokrywać cały but lub jego fragment.

Ozdoby i aplikacje

Modnym butom ślubnym nie wystarczy, że same w sobie mają ładny wzór. Ich wyjątkowość trzeba podkreślić dodatkowymi ozdobami. O ile jednak w poprzednich latach popularne były dodatki subtelne, ledwie widoczne, tak w tym sezonie nie będą one wystarczające. W dobrym guście są dziś wyraźne wzory kwiatowe, rozmiarami przypominające broszki, umieszczane na czubie lub obcasie.

Jeśli jednak nie podobają ci się duże dodatki, masz wybór. Z powodzeniem możesz zdecydować się także na drobne kryształki, ale ułożone ściśle obok siebie, w formie szlaczków wzdłuż całego buta. - Kryształkami można też np. całkowicie pokryć obcas lub paski sandałów – podpowiada Piotr Brożek.

