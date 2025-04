Kochany Mężu uroczyście przysięgam Tobie,

Że nie zawiodę Cię nigdy i wstydu Ci nie zrobię;

W sypialni nigdy nie zamknę drzwi

Gdybyś pił i balował kilka dni;

Nawet gdybyś był pijany

Nie odwrócę się do ściany;

Nie zapuszczę żurawia do portfela Twego,

Nie sięgnę po zaskórniaki, aż do pierwszego;

Troskliwą opieką czule Cię otoczę,

W skacowaną główkę chłodny kompres zmoczę;

Po balandze z kumplami nie będę Cię spowiadać,

Smaczne śniadanko do łóżka będę podawać;

Ponadto przyrzekam tyle dzieci Ci urodzić

Ile w pocie czoła potrafisz mi zrobić;

Gdybym Cię zawiodła, zmarnowała życia choć kawałek

Niech mnie ukarze sprawiedliwa teściowa i w jej ręku wałek.