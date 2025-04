Fot. Fotolia

Ekologiczne wesele ma za zadanie połączenie organizacji przyjęcia wraz z ideą ekologii. A jak to uczynić?

Reklama

Ekologiczny strój Młodej Pary

Strój pary młodej powinien być wykonany z naturalnych materiałów, np. lnu, organicznej bawełny czy jedwabiu (ale tylko w przypadku, gdy nie jesteśmy weganami). A do tego załóżmy obuwie z ekologicznych materiałów, np. ekologiczne trampki z konopi, najnowsze wersje drewniaków, buty z owsa albo eleganckie szpilki. Najważniejszą zasadą, jaką powinniście się kierować przy okazji wybierania obuwia ekologicznego to ich biodegradalność.

Polecamy: Ślub w stylu eco-chic

Obrączki i biżuteria

Na pewno powinniśmy pomyśleć o tym, że eko obrączki powinny być ze srebra, platyny bądź drewna, bo i takie są dostępne na naszym rynku. Dlaczego? Przy wytwarzaniu złota produkuje się toksyczne odpady. Dlatego Para Młoda powinna o tym pamiętać chcąc wybrać nie tylko obrączki ale i biżuterię ślubną.



Eko transport

Mając na uwadze zmniejszenie ilości spalin dostających się do naszego środowiska Para Młoda może wybrać pojazd, np. rower, łódka, albo – wspólnie z gośćmi pojechać autokarem. Dzięki temu dla wszystkich zapewnione są np. dwa autokary. Goście nie zatruwają środowiska swoimi samochodami, a przy tym mają pewność, że dostaną się na przyjęcie. Oczywiście proponuję wybrać autokary nowszego typu, bo jak wiemy, im starszy samochód – tym mniej ma wspólnego z ideą ekologii.

Lokal i menu

Wybór lokalu i menu na ślub ekologiczny może być niełatwy. Nie każdy lokal będzie w stanie sprostać Waszym oczekiwaniom o eko potrawach, nie mówiąc już o stosowaniu ekologii na co dzień. Dlatego, jeśli trudno znaleźć taki lokal, może alternatywą będzie znalezienie odpowiedniej firmy cateringowej, która dostarczy jedzenia na wesele Eco plenerowe?

Jeśli chodzi o menu, to potrawy powinny być nie tylko zrobione z produktów ekologicznych, z farm, sadów, ale przede wszystkich powinno być także zamówione w rozsądnych ilościach. Marnotrawstwo to nie jest idea przyświecająca weselom w stylu eko.

Dodatkowo pamiętajcie też o napojach – tutaj świetnie sprawdzą się lemoniady, kompoty i woda niegazowana jako alternatywa dla gazowanych napojów. A co z alkoholem? Na rynku znajdziemy już ekologiczne wina, szampany i piwa. Jeśli chodzi o wódkę, gin czy whiskey bio – tutaj muszę was zmartwić. Na polskim rynku szalenie trudno jest znaleźć taki alkohol, ale już poza granicami jest on łatwiej dostępny. Można więc próbować sprowadzić go na nasze polskie eko wesele.

Ekologiczna papeteria ślubna

Projektując zaproszenia można pomyśleć o wykonaniu ich, a także wszystkich potrzebnych na wesele materiałów drukowanych, na ekologicznym papierze z recyclingu, na którym zostanie wydrukowany tekst farbami naturalnymi. A jeśli chcecie być naprawdę eko – postarajcie się zminimalizować druk zaproszeń do tych osób, które nie będą mogły odczytać mailowego zawiadomienia o ślubie. To dopiero eko!

Naturalne dekoracje

Dekoracje eko to przede wszystkim wykorzystanie tego, co naturalne.

Zatem drewno, mech, kwiaty polne, dekoracje z papieru z recyklingu, drewniane stoły i krzesła przykryte obrusami z naturalnych tkanin, świece z naturalnego miodu pszczelego, dekoracje z zużytych puszek, słoików, etc. Przy eko weselach można również wykazać się zdolnościami plastycznymi i z tego co wymieniłam wyżej spróbować stworzyć samemu dekorację. DIY jest teraz na czasie!

Kosmetyki bez konserwantów

Wszystko to, co służy pielęgnacji jak i upiększaniu, powinno być kosmetykiem ekologicznym, nie testowanym na zwierzętach, nie zawierającym barwników i aromatów syntetycznych, olejów mineralnych i innych pochodnych ropy naftowej: jak parafiny czy wazelina, oraz konserwantów. Wybierając się zatem do kosmetyczki czy wizażystki zapytajmy, na jakich kosmetykach pracują.

Reklama

Polecamy: Komsetyki ekologiczne - ile eko jest w eko?



Podsumowanie

Organizacja eko wesela na pewno nie należy jeszcze w Polsce do łatwych, głównie ze względu na ograniczenie dostępności do eko produktów, nazywanie stylu życia eko fanaberią i przez to hamowanie tej idei przez rodzinę w trakcie organizacji ślubu, a także poprzez wzmożone koszty, jakie musi ponieść para młoda chcącą zorganizować eko wesele. Niemniej jednak, jeśli para młoda w życiu codziennym stara się być eko, to nie wyobrażam sobie, by ich wesele miało być pozbawione chociaż lekkich znamion troski o środowisko. W końcu najważniejsze jest, aby ślub i wesele było idealnie zorganizowane tak, by odzwierciedlało upodobania Pary Młodej. Lepiej więc zrobić mniejsze eko wesele, niż wystawne weselicho niezgodne z naszym sumieniem.