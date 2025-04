Dziś planowanie ślubu i wesela wygląda zupełnie inaczej niż dawniej. Do dyspozycji mamy Internet, który otwiera przed nami nowe możliwości. Pełen ciekawych stron i programów, pozwoli nam nie tylko zaplanować całą uroczystość, ale także zainspiruje. Polskie strony zwyciężyły w walce z blogami z całego świata, ponieważ prezentowane na nich treści są ciekawe, poprawne merytorycznie i co najważniejsze - bardzo inspirujące!

Reklama

Zobacz też: Ślub w innym dniu tygodnia? Plusy i minusy

Europejskie blogi, które zostały wyróżnione przez Internautów w konkursie Zankyou

Dlaczego warto korzystać z blogów ślubnych ?

Jest ich cały wachlarz - zawsze znajdziemy coś dla siebie. Jak pokazały wyniki konkursu Zankyou, w Polsce nie brakuje doskonałych blogów, które są równie wartościowe i merytoryczne jak najlepsze światowe strony! Są bardzo inspirujące - jeżeli chcecie, aby Wasz ślub wyglądał inaczej niż pozostałe, to wystarczy odrobina czasu i kreatywności, aby z blogów ślubnych zaczerpnąć inspiracji na oryginalny ślub i przyjęcie weselne. Blogi ślubne często pisane są przez ekspertów w dziedzinie ślubów jak i pasjonatów - przyszłe i byłe Panny Młode - z dokładnie takimi samymi problemami, wątpliwościami i oczekiwaniami jak ich czytelniczki. Są darmowe - przeglądanie blogów nic nas nie kosztuje, a nierzadko możemy natrafić na istne perełki ślubne, które wykorzystamy przy okazji naszego święta. Eko-ślub - przyjemnie jest organizować własne wesele, a jeżeli przy okazji nie ingerujemy w środowisko naturalne, sprawia to jeszcze większą satysfakcję! Przewagą blogów ślubnych nad drukowanymi czasopismami jest fakt, że brak konieczności wykorzystania papieru.

Zobacz też: Zbiór tekstów przysięgi małżeńskiej i wyszukiwarka USC

Internetowe blogi ślubne inspirują i doradzają. Źródło: Zankyou

Poza blogami ślubnymi są także inne możliwości oferowane przez wirtualny świat Internetu. Do organizacji ślubu i wesela możemy się posłużyć narzędziami i aplikacjami, takimi jak: kalkulatory ślubne, programy do rozmieszczania gości przy stołach, projektowania zaproszeń i winietek ślubnych. Doskonałym pomysłem jest także założenie bezpłatnej strony ślubnej, gdzie można zapoznawać gości ze wszystkimi detalami dotyczącymi wesela czy stworzyć księgę gości. Dzięki internetowej liście prezentów ślubnych można pomoc gościom w wybraniu odpowiedniego prezentu, a nawet zebrać ekwiwalent pieniężny prezentów na swoim koncie bankowym.

Zobacz też: Przydatne teksty weselne – niezbędnik

Przykładowa tablica dekoracji ślubnych Pinterest

Od niedawna popularny w Polsce portal społecznościowy Pinterest także można wykorzystać do organizacji swojego ślubu, poprzez tysiące zdjęć, z których można czerpać inspiracje przy organizacji tego wielkiego dnia.

Internet to także bogaty rynek produktów i usług ślubnych. Jeżeli szukacie fotografa ślubnego, konsultantki, zaproszeń ślubnych - to wszystko znajdziecie w Internecie, poznacie też opinie na ich temat od osób, które już skorzystały z danej usługi czy produktu - poza rzeczywistością wirtualną byłoby to znacznie tańsze. Istotna jest też cena - w Internecie jest często znacznie taniej, niż w rzeczywistym sklepie.

Zobacz też: Ubezpieczenie ślubu - co, jak i kiedy?

Fora internetowe to kolejne miejsce, z których możemy czerpać inspiracje i porady dotyczące ślubu i wesela. Niewątpliwie jest to miejsce godne uwagi, ale należy pamiętać, że każdy może uczestniczyć w dyskusjach na forum, wiec nie zawsze treści, które się tam pojawiają są prawdziwe i poprawne merytorycznie.

Internet daje ogromne możliwości, z których każdy może korzystać. Dostępność, wysoka jakość i bezpłatność i oryginalność to wystarczające powody, by korzystać z Internetu planując swój ślub i wesele.

Reklama

Warto zaglądać na Ślub i Wesele Polki.pl!