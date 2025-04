Odpowiedź może wydawać się bardzo prosta - powinien być profesjonalistą! Co jednak oznacza to słowo w przypadku tego zawodu? Narzeczeni, którzy zamierzają skorzystać z takich usług, powinni skupić się na kilku najważniejszych cechach, które musi posiadać wedding planner, by móc nosić miano godnego zaufania profesjonalisty.

Ułańska fantazja

Dzień ślubu i wesela to dzień magiczny – przynajmniej dla pary młodej. Dlatego profesjonalista powinien być kreatywny. Zaskakujące atrakcje, w postaci napadu na orszak weselny, stada gołębi podrywającego się do lotu w momencie, gdy nowożeńcy wychodzą z kościoła, niepowtarzalne prezenty dla gości, a nawet aranżacje stołów, to elementy, które budują wyjątkową atmosferę tego dnia. To one decydują o tym, czy uczestnicy wesela i ceremonii ślubnej zapamiętają je jako wydarzenia magiczne, czy jako kolejną rodzinną nudną imprezę. Zadaniem konsultanta ślubnego jest wymyślenie tematyki ślubu i wesela, zbudowanie atmosfery i odpowiednie przedstawienie propozycji parze młodej.

Jak w zegarku

Jednak fantazja wszystkiego nie załatwi. Organizacja ślubu i wesela marzeń, to nie lada przedsięwzięcie logistyczne. Dlatego profesjonalny wedding planner powinien być zorganizowany i systematyczny. Musi umieć pogodzić zaangażowanie w kilka projektów w jednym czasie. Ta cecha jest niezbędna, by móc skoordynować wszystkie działania. W dodatku należy wykonać to według wcześniej założonego scenariusza. Dlatego profesjonalista w tym zawodzie nie zajedzie daleko jeśli nie będzie punktualny. Konsultant ślubny musi tej punktualności wymagać również od swoich podwykonawców i partnerów. Jest to ważne szczególnie podczas montażu dekoracji i przygotowania sali weselnej czy kościoła.

Prawdziwy przywódca

Mieszanka osobowości prawdziwego konsultanta ślubnego powinna zawierać też szczyptę cech przywódczych. Wedding planner to osoba charyzmatyczna, która umie poderwać do pracy zespół oraz przekonać partnerów, by udzielili jeszcze większych zniżek. Charyzma przyda się również podczas potyczek z wiecznie niezadowolonymi teściami. Profesjonalista powinien być pewny siebie, dzięki czemu zbuduje swój autorytet i atmosferę wiarygodności. Nie wolno mu jednak narzucać swojej woli parze młodej. Musi pełnić jedynie funkcję doradcy.

Fachowiec w tym zawodzie to osoba wymagająca, która wysoko stawia poprzeczkę nie tylko swoim podwykonawcom i partnerom, ale również samemu sobie. Celem jest wykonanie wszystkich zadań na najwyższym możliwym poziomie. Ważne jednak, by przywódca nie stał się tyranem. Ta praca wymaga częstych rozmów z wieloma ludźmi oraz umiejętności pracy w zespole. Wedding planner zarządza i koordynuje pracę sztabu podwykonawców, których wspólny wysiłek buduje atmosferę dnia. Dlatego cechą niezbędną w tej pracy jest również komunikatywność.

Sprytny jak lis

W pracy profesjonaliście przyda się również spryt. Konsultant ślubny powinien być przewidujący i zapobiegliwy. Trzeba być przygotowanym na sytuację, w której zespół rezygnuje na tydzień przed ślubem. W takim przypadku przyda się odpowiednia, spisana wcześniej umowa oraz kontakt do zaprzyjaźnionego DJ-a, który zastąpi niesubordynowanych muzyków. Należy być przygotowanym nawet na awarię sieci energetycznej. Prawdziwy wedding planner zawsze ma gdzieś w zanadrzu zapasowy generator prądu oraz zestaw do szycia, który wyratował już z opresji niejedną pannę młodą.

Osoba wykonująca ten zawód musi być także opanowana, by umieć ogarnąć nawet najbardziej niespodziewane i nerwowe sytuacje. Przyda się też odrobina zaradności. Konsultant ślubny to jednym zdaniem połączenie managera, scenografa, stylisty, specjalisty od zarządzania ryzykiem, planowania strategicznego, psychologa, logistyka, negocjatora, reżysera, scenarzysty i agenta turystycznego. Profesjonalista to godny zaufania partner dający wsparcie w trudnych chwilach.

Osobowość to nie wszystko

Jednak nawet najbardziej odpowiedni pod względem osobowości konsultant nie spełni swojego zadania, jeśli nie ma wiedzy, kontaktów i doświadczenia. Dlatego warto sprawdzić czy osoba, którą chcemy zatrudnić organizowała już ceremonie ślubne. Praktyka zdobyta w czasie realizacji licznych zleceń oznacza, że fachowiec będzie naprawdę przygotowany na większość trudnych sytuacji. Dobrze jeśli organizator ma również doświadczenie eventowe. Praca w firmie organizującej konferencje, koncerty, czy imprezy masowe, pozwala zdobyć umiejętności niezbędne przy realizacji wymarzonego ślubu i wesela. Praca w firmie eventowej oznacza najczęściej także dodatkowe kontakty z godnymi zaufania podwykonawcami. Dowodem posiadania takich znajomości będą katalogi dekoracji, sukien, wzorniki zaproszeń i nagrania weselnych zespołów. Dlatego warto sprawdzić czym dysponuje osoba, którą chcemy wynająć i od której zależeć będzie powodzenie ceremonii.

Mieszanka powyższych cech, wiedzy, doświadczenia i kontaktów to przepis na profesjonalnego wedding plannera. Fachowiec powinien nie tylko podołać wyzwaniu, ale sprawić, że para młoda zapomni o negocjacjach, cenach, napięciach, terminach, spotkaniach i skupi się po prostu na magii tego niezapomnianego dnia.

