Przy wyborze butów liczy się:

Czas

Buty należy wybrać z odpowiednim wyprzedzeniem. Długość sukni powinna być dopasowana do wysokości obcasa. Dlatego, jeśli chodzimy na przymiarki wybranej sukni, powinniśmy ją wkładać już do butów ślubnych. Suknia powinna sięgać równo do ziemi, bądź być 1-2 cm krótsza. Spod sukni mogą być widoczne jedynie czubki obuwia. W całej okazałości będzie je widać dopiero podczas tańców weselnych i oczepin. Kupując buty z wyprzedzeniem mamy czas, by je rozchodzić. Nawet najlepiej wykonane obuwie może obetrzeć stopy. Dlatego, aby wytrwać wielogodzinną zabawę, buty należy wcześniej wypróbować.

Materiał

Najbardziej eleganckim i dopasowującym się materiałem jest skóra naturalna. Przy zakupie skórzanych butów trzeba wziąć pod uwagę, że skóra się rozciąga i po kilku założeniach buty będą nieco większe. Równie wygodne jest obuwie z miękkiego materiału typu satyna, atłas. Buty takie najłatwiej dobrać kolorystycznie pod kolor sukni, jednak ich minusem jest oporność na rozciąganie. Nie można liczyć na to, że but „ułoży” się do stopy. Podobnie, nie dopasuje się: koronka, żakard i skóra ekologiczna. Buty takie szybciej się również brudzą i trudnej je wyczyścić.

Kolor

Kolor butów powinien być dopasowany do koloru sukni. Jednak, jeśli trudno jest znaleźć idealnie pasujący odcień, należy pamiętać, aby buty były ciemniejsze od sukni. Obecnie modne są także buty kolorowe. Dobiera się je do koloru dodatków, np. bukiet z czerwonych róż i czerwone buty.

Obcasy

Najmodniejsze są wysokie buty na platformie. Ładnie prezentują się także szpilki. Panie, które nie noszą wysokich butów (ze względów zdrowotnych czy niskiego wzrostu partnera), mogą wybrać fasony na tzw. kaczuszce lub ozdobne balerinki.

Podeszwa

Najważniejsze, by podeszwa była jasna (najlepiej kremowa, beżowa). W żadnym wypadku, buty nie powinny mieć czarnego spodu! Należy zwrócić uwagę, czy podeszwy mają chropowatą powierzchnię i czy nie są śliskie.

Zapięcie

Warto, by buty dobrze trzymały się stóp. W tańcu sprawdzają się głębokie czółenka. Wszystkie inne buty powinny mieć regulowane zapięcia albo wiązania przy kostce lub śródstopiu. Jeżeli wybierzemy zapięcie nad kostką, należy wziąć pod uwagę, że podczas tańców noga może nieznacznie spuchnąć, bo utrudni przepływ krwi do stopy.

Czubki

Najmodniejsze są czubki w kształcie migdała - niezbyt okrągłe i nie szpiczaste. Do lamusa odchodzą noski kwadratowe i ostre szpice. W ciepłe dni można ubrać sandałki. Zakłada się je bez pończoch i eksponuje się starannie wykonany pedicure. Przesądne panny młode muszą jednak wiedzieć, że w sandałkach przez odkryte palce ucieka szczęście a przez odkryte pięty pieniądze.

A może zdecydujesz się na klasyczne białe sandałki?