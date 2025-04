Niewiele kobiet jednak wie, jak odpowiednio dobrać rodzaj bielizny do fasonu sukni czy koloru tak, by osiągnąć jak najlepszy efekt. Dlatego też mamy przygotowane dla Was kilka złotych zasad, które pomogą Wam być pięknymi i zmysłowymi tego dnia, również „od podszewki”.

Bielizna ślubna - jak ją dobrać?

Kolejność zakupu

Zanim zaczniesz rozglądać się za bielizną, konieczna jest suknia. To do jej fasonu, koloru oraz tkaniny dobierana będzie reszta dodatków, a zwłaszcza bielizna. Kiedy już dokonamy zakupu, warto wybrać się na przymiarkę już w bieliźnie ślubnej, aby uwzględnić ten element stroju w ostatecznym dopasowaniu sukni.

Kolor

Niezwykle istotnym aspektem jest kolorystyczne uzgodnienie bielizny z suknią ślubną. Z wiadomych względów paleta barw, którą dysponuje przyszła Panna Młoda jest tu ograniczona. Od bieli, przez śmietanę, ecru czy cappuccino – na tych kolorach zazwyczaj kończy się wybór sukni ślubnej. W konsekwencji bielizna ślubna powinna mieć odcienie bieli bądź cielistości, z ewentualnymi silikonowymi wstawkami. Odpowiednie dobranie koloru bielizny i sukni da efekt elegancji i wyczucia smaku, a co więcej może posłużyć również w późniejszym czasie, do chodzenia w bieliźnie na co dzień.

Fason

Kolejnym ważnym etapem w wyborze bielizny ślubnej jest dobranie jej odpowiedniego fasonu. Jaki jest najlepszy? Nie ma na to reguły, gdyż zależy to od samej Panny Młodej. Najważniejsze w bieliźnie ślubnej jest dobranie jej do typu sukni i figury Panny Młodej. W przypadku sukni z szerszymi ramiączkami, nie ma ograniczeń co do wyboru modeli. – zauważa Małgorzata Pudłowska z Kris Line. Jeżeli jednak mamy suknię bez ramiączek i z dekoltem w tzw. serduszko, to należy uwzględnić dobranie biustonosza z odpinanymi ramiączkami albo odpowiednio dobranego gorsetu. Ten ostatni sprawdzi się doskonale w każdym typie figury. W przypadku większego biustu, świetnie uniesie biust i podkreśli kobiece kształty.

Gorsety sprawdzają się w niemal każdym fasonie sukni ślubnej, poza tymi z bardzo głębokim wycięciem. Doskonale ukrywają mankamenty figury i podkreślają jej atuty, jak wyeksponowanie biustu czy zaznaczenie linii talii. I chyba jak żaden inny rodzaj bielizny kojarzą się z nocą poślubną. Alternatywą dla gorsetu może być body. Z racji na mniejszą ilość szwów nie będzie widoczne w sukni z większym dekoltem czy wycięciem na plecach. Jednocześnie jednoczęściowa konstrukcja utrzyma bieliznę przez cały czas trwania uroczystości weselnych.

Innym rozwiązaniem, i chyba wciąż najbardziej popularnym wśród Panien Młodych, wydaje się być komplet bielizny ślubnej. Składa się on z biustonosza i odpowiednio dobranych majtek, z materiału i zdobień zależnych od preferencji kobiet. W przypadku sukni ślubnej z cienkiego materiału polecane są komplety o gładkiej fakturze, aby nie odznaczały się zbytnio i nie przebijały przez materiał sukni ślubnej. Mogą to być np. biustonosze typu push-up, które podkreślą i zbiorą biust nawet w najprostszej sukni. Jeśli natomiast suknia jest bogato zdobiona lub ma grubszą tkaninę (np. satyna królewska), to przyszła Panna Młoda może swobodnie wybierać spośród koronkowych modeli.

Wygoda

Bez względu na rodzaj wybranej bielizny ślubnej, najważniejsze jest, aby czuć się w niej wygodnie i komfortowo. Dlatego też powinna być dobrana nie tylko do fasonu sukni ślubnej, ale przede wszystkim do wymiarów samej Panny Młodej i jej figury. W przypadku każdej bielizny, a zwłaszcza tej ślubnej, niezwykle istotne jest, aby była ona dobrze dobrana. Pierwszym krokiem jest prawidłowe zmierzenie się i wybranie wielkości miseczki. Wiele kobiet ma jednak z tym problem, dlatego zwracają się do nas, a my im pomagamy wybrać idealny biustonosz na ten szczególny dzień. – dodaje Małgorzata Pudłowska.

Kierując się powyższymi wskazówkami, na pewno nie będziecie mieć problemu z wyborem idealnej dla Was bielizny ślubnej, która sprawi, że będziecie się czuły jeszcze piękniejsze tego szczególnego dnia. A na koniec, ostatnia rada z naszej strony. Chociaż okres przedweselny charakteryzuje się zwiększonymi wydatkami, to jednak na bieliźnie ślubnej nie powinno się oszczędzać. Wybieramy bieliznę, która będzie ozdobą świeżo upieczonej mężatki, warto w nią zatem zainwestować.

Nie zapomnij też o pończochach do ślubu!