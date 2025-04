Dawniej kamienie te traktowano jako wyjątkowe talizmany. Wierzono, że przynoszą szczęście w miłości i przyciągają dobro. Również dziś są one pierwszym wyborem większości zakochanych. Trudno wyobrazić sobie zaręczyny bez diamentowego pierścionka.

Czy wiesz, że diamenty występują w przyrodzie w pełnym spektrum odcieni? Oprócz tych bezbarwnych spotyka się także:

Co ciekawe, tuż po wydobyciu nie wyróżniają się niczym szczególnym. Są matowe i pozbawione blasku. Dopiero szlif sprawia, że wewnątrz kamienia „gra” światło. Często mówi się, że każdy brylant jest diamentem, ale diament staje się brylantem dopiero po odpowiednim oszlifowaniu.

O to, jak dokładnie powstają pierścionki zaręczynowe z brylantami, zapytaliśmy jubilerów z marki ACLARI Diamonds. Kilka ciekawostek znajdziesz poniżej!

Odpowiedź może wydać się zaskakująca, bo jest… wręcz przeciwnie!