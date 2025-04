By wesele w pamięci gości pozostało miłym wspomnieniem, trzeba pamiętać o kilku ważnych kwestiach:

1. Zawsze dwa razy zastanowić się nad rozmieszczeniem gości, w tym celu najlepiej jest ustawić kartki z imionami, tzw. winietki, tak by każdy zaproszony miał już z góry określone miejsce;

2. Rozmieszczając gości przy stole należy wziąć również pod uwagę wszelkie niesnaski panujące wśród gości; raczej odradza się sadzanie obok siebie odwiecznych wrogów; liczenie na to, że pogodzą się akurat w trakcie wesela, jest naprawdę marzeniem ściętej głowy;

3. Osoby, które nie znają nikogo z obecnych, powinno się usadzić obok kogoś, kto jest w podobnym wieku i przejawia zbieżne zainteresowania;

4. Pamiętać o przesłaniu podziękowań za prezent ślubny nadesłany przez nieobecnych gości; ogromnym nietaktem jest pozostawienie tej sprawy bez odpowiedzi;

5. Dobrze przemyśleć dekoracje na stół, nie powinny one w żadnym razie zasłaniać nikogo siedzącego przy stole; taka dekoracja może przyczynić się tylko i wyłącznie do szerzenia się nudy przy stoliku, a tym samym do katastrofy towarzyskiej;

6. Pisząc zaproszenia zwracać szczególną uwagę na osoby pozostające w wolnych związkach, kiedy para spotyka się ze sobą kilka lat lub jest zaręczona nie wypada na zaproszeniu napisać „z osobą towarzyszącą”;

7. Dobierając muzykę pamiętać o preferencjach wszystkich gości; nie powinno się np. grać wyłącznie ostrego rocka, gdy część gości stanowią ludzie starsi lub w średnim wieku; dla nich taka muzyka raczej nie jest miła dla uszu i z pewnością nie wprawi ich w dobry humor;

8. Wybrać dobrą obsługę, tak, żeby nie dochodziło do sytuacji, że jedne osoby przy tym samym stoliku już dawno skończyły posiłek, a drugie jeszcze go nie dostały. Dobry serwis to podstawa.

9. Poświęcić czas każdemu z gości, by żaden nie poczuł się urażony i pozostawiony sam sobie;

10. Przygotować miejsca do spania dla gości z daleka; w złym tonie jest, gdy zapomina się o tej kwestii i skazuje swych gości na poszukiwanie noclegu i wydawanie niepotrzebnie pieniędzy.

Choć każdy z nas zdaje sobie sprawę, że nie da się uszczęśliwić wszystkich gości weselnych, bo zawsze znajdzie się wujek, któremu brakowało łososia na stole, to tych kilka wskazówek pozwoli Ci się w jakimś stopniu uchronić przed najczęstszymi wpadkami.