Znasz powyższe dylematy, a planujesz ślub oraz wesele i chcesz, by ten wyjątkowy dzień nie kojarzył się z wieloma godzinami stresującego poszukiwania lokalu, zespołu, fotografa, etc.? Marzysz, by ktoś pomógł ci odnaleźć na rynku ślubnym pomysły, które będą pasowały do twojego stylu i budżetu? Potrzebujesz kogoś, kto powie, na czym oszczędzić, a gdzie nie warto? Chcesz mieć pewność, że ślub będzie dla ciebie prawdziwą przyjemnością? Zatrudnij konsultanta ślubnego.

Kim jest konsultant ślubny?



Konsultant ślubny to niezależny doradca pary młodej, ekspert z dziedziny organizacji ślubu i wesela.

Z pomocy konsultanta ślubnego Para może skorzystać na każdym etapie – zarówno jeśli chce, byśmy zorganizowali kompleksowo wesele, jak również gdy chce tylko pojedyncze usługi (znalezienie lokalu lub fotografa, same dekoracje, atrakcje czy samą koordynacje dnia ślubu).

To Para Młoda ma głos decydujący w każdej sprawie - co jej się podoba i jaki ma budżet. To para młoda decyduje, czy organizujemy wesele tradycyjne, czy plenerowe. Czy wesele będzie stylizowane i w jakim kierunku ta stylizacja miałaby pójść. Oczywiście my pomagamy, doradzamy, inspirujemy, ale to Para Młoda zatwierdza wszystkie decyzje.

Jak wygląda praca konsultanta?

Konsultant to prawa ręka Pary Młodej. Oznacza to tym samym, że nie odbieramy Wam przyjemności organizacji ślubu i wesela, ale zabieramy tylko najcięższy bagaż jakim jest odnalezienie się na rynku ślubnym. Nasza praca to negocjacje z podwykonawcami, sprawdzanie i podpisywanie umów, pilnowanie terminów zapłaty, pilnowanie budżetu ślubnego, zamawianie produktów, nadzorowanie wszystkich elementów organizacji i co najważniejsze – pilnowanie w dniu ślubu tych wszystkich ustaleń. A dodatkowo konsultant oszczędza czas, bowiem przekazuje już Parze Młodej oferty tylko tych podwykonawców, którzy odpowiadają Waszym potrzebom. Zawsze są to oferty profesjonalistów, sprawdzonych i rzetelnych. Dodatkowo konsultant pomaga parze nie tylko w przygotowaniach do ślubu, ale często także podsuwa pomysły i organizuje wieczór panieński, kawalerski, czy kolację zapoznawczą rodziny Pary Młodej.

Konsultant ślubny dba zarówno o merytoryczną stronę organizacji, pomaga, doradza, odradza, jak i pilnuje formalności – umów, budżetu oraz terminów.

Jakie są etapy współpracy z konsultantem?

Najłatwiej podzielić je na etapy niezobowiązujące, czyli przed podpisaniem umowy i etapy po podpisaniu umowy.

Aby dowiedzieć się szczegółów konsultant ślubny wysyła parze młodej niezobowiązującą ankietę, a po jej wypełnieniu sporządza kosztorys szacunkowy. Omawia go z Parą Młodą na spotkaniu. Kiedy nie ma możliwości osobistego spotkania umawiamy się np. na rozmowę przez Skype.

Na spotkaniu z konsultantem ślubnym Para Młoda dowie się o tym, jak wygląda współpraca, jakie są koszty organizacji ślubu i wesela według wytycznych podanych konsultantowi. Ten etap jest również niezobowiązujący. Ma pomóc parze młodej w określeniu, czy chcą skorzystać z usług agencji ślubnej i w jakim zakresie.

Jeśli Para Młoda jest zdecydowana - kolejny etap to podpisanie umowy i dokładne ustalenie harmonogramu działań, czyli omówienie, jakimi elementami organizacji będziemy zajmować się w poszczególnych miesiącach. Niezależnie od tego jak skomplikowany jest proces przygotowania danego wesela, Państwo Młodzi mają nieustannie wgląd w postęp prac, dowiadują się, w jakich miesiącach będą realizowane poszczególne elementy i do kiedy muszą podjąć ostateczne decyzje w zakresie proponowanych rozwiązań.

A kolejny etap to organizacja ślubu i wesela. Według harmonogramu para młoda otrzymuje oferty z poszczególnych dziedzin. Tego typu propozycja zawiera od razu pełną prezentację usługodawców – przykładowe zdjęcia/filmy/ścieżki nagrań, opisy, wzory dokumentów i cenniki. Organizujemy także spotkania, degustacje, abyście w pełni poznali to co proponujemy. I kiedy Para młoda podejmie decyzję, to konsultant ślubny podpisuje umowę, zajmuje się rozliczeniami, umawia spotkania, spisuje ustalenia.

Co to jest scenariusz i koordynacja dnia ślubu i wesela?

Punktem kulminacyjnym naszej pracy jest koordynacja dnia ślubu i wesela. Jest to etap końcowych ustaleń pomiędzy parą młodą, podwykonawcami a konsultantem i przypilnowanie ich w dniu ślubu. Czyli zaplanowanie dnia ślubu i wesela w najdrobniejszych szczegółach. W dopilnowaniu wszystkiego pomaga specjalny scenariusz zawierający zakres obowiązków poszczególnych osób i godziny realizacji każdego z elementów.

Przygotowania tych szczegółów dnia ślubu trwają zwykle kilka ostatnich tygodni i są najbardziej intensywnym okresem realizacji. Scenariusz to nic innego jak Wasza wizja dnia ślubu spisana na papierze z uwzględnieniem wszystkich detali tego dnia. A sama koordynacja to pilnowanie tych ustaleń w dniu ślubu. Jesteśmy z Wami przez cały dzień, aby zająć się wszystkimi sprawami organizacyjnymi po to, byście byli gośćmi na własnym weselu. Ani wy, ani Wasi rodzice nie muszą się martwić czy tort dojechał na czas, czy autokar nie spóźni się po waszych gości i czy dekoracje w lokalu są takie jakie ustalaliście. To należy do nas.

W zależności od wielkości i skomplikowania wesela, na uroczystości obecni są co najmniej dwaj koordynatorzy. Koordynacja powinna przebiegać sprawnie i być niemal niezauważalna dla Pary Młodej i gości. Celem jest taki przebieg dnia ślubu, by Państwo Młodzi musieli się zatroszczyć tylko odpowiednie wypowiedzenie słów przysięgi i poprawne kroki w pierwszym tańcu. Cała reszta (wraz z demontażem dekoracji i rozliczeniami finansowymi po weselu) należy do koordynatorów.

