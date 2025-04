Decyzja wyboru odpowiedniej sukni ślubnej to częsty problem przyszłych mężatek. Niestety nie każdy model, który się nam podoba, będzie pasował do naszej sylwetki.

Postanowiłyśmy wam pomóc i pokazać na kilku przykładach, które suknie wyeksponują to co mamy najlepsze, a ukryją nasze niedoskonałości. O doborze sukien ślubnych opowiedziała nam projektantka marki Femini, Katarzyna Wilk-Filipowicz. Zapraszamy do obejrzenia naszego materiału video.