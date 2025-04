To pytanie zadaje sobie wiele osób. Ile tak naprawdę powinniśmy dać parze młodej w kopercie? Zanim podejmiesz błędną decyzję co do kwoty, poznaj nasze zalecenia!

Ile włożyć do koperty dla pary młodej?

Po pierwsze pamiętaj, że pieniądze są zdecydowanie lepszym prezentem ślubnym, niż komplet pościeli lub garnków. Taki podarunek para młoda może przeznaczyć na spełnienie swoich marzeń, a przecież nie wszyscy muszą wiedzieć, co młodzi sobie zaplanowali!

To, ile powinnaś dać w prezencie zależy w głównej mierze od tego, ile para płaci za talerzyk - obowiązująca zasada głosi, że należy dać w przybliżeniu tyle, ile kosztuje gospodarzy twoja obecność na weselu.

Jeśli nie stać cię na pokrycie takich kosztów (bo np. w Warszawie wynoszą one ok. 500 zł od pary), przyjmuje się, że minimalny upominek w kopercie powinien wynosić 200 zł.

Kwota, jaką powinnaś dać parze młodej z reguły jest uzależniona również od relacji, jakie cię z nią łączą.

Uwaga! Najważniejsze jest to, by nigdy nie dawać parze młodej pustej koperty - lepiej włożyć 50 lub 100 zł, niż oszukać małżeństwo w dniu ich święta...

