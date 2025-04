Przygotowania do wesela (zarówno swojego, jak i tego, na które wybierasz się w charakterze gościa), sprawiają wiele przyjemności. Wybór odpowiedniej kreacji, fryzury, makijażu i manicure, a także dodatków, to niezapomniane chwile, które wspaniale podkręcają ślubną atmosferę. Wybierasz się na ślub? Pomożemy ci z wyborem sukienki na wesele! Zobacz, co zawsze się sprawdzi, a czego lepiej unikać!

Reklama

Pytanie o to, w czym iść na wesele, zadaje sobie każda kobieta. Czy wypada założyć bluzkę i spódnicę lub elegancki kombinezon? Choć moda (także ta ślubna) zmienia się właściwie każdego roku i, podobnie jak w innych przypadkach, ewoluuje w kierunku swobody, nieszablonowości, a także oryginalności, na weselnych przyjęciach wciąż królują klasyczne sukienki. Jeśli nie jesteś wprawiona w eksperymentowaniu z modą, postaw na bezpieczne połączenie. Elegancka sukienka, buty na obcasie i wizytowa torebka sprawdzą się zawsze i wszędzie! Czego zdecydowanie nie warto zakładać na wesele, by uniknąć modowej wpadki?

Sukienki na wesele – w tym lepiej nie idź!

Najważniejszą zasadą dobrego smaku i wyczucia w doborze weselnej kreacji jest to, by w żadnym przypadku nie przywodziła ona na myśl sukni ślubnej! Nie chcesz przecież chyba przyciągać zszokowanych spojrzeń innych gości, przypominając Pannę Młodą? Najważniejsze jest więc unikanie bieli oraz fasonów charakterystycznych dla sukien ślubnych. Podobnie rzecz ma się w przypadku beżu i koloru ecru. Są to kolory na topie, jednak dla własnego bezpieczeństwa – odpuść je sobie w ślubnej kreacji. Zrezygnuj także z czerni i brązu – to kolory smutne, kojarzące się raczej z pogrzebem, a nie weselem. Sukienki zbyt krótkie, zbyt obcisłe lub nadmiernie eksponujące biust również nie są najlepszym pomysłem. Co prawda przyciągniesz spojrzenia innych, jednak w większości mogą to być spojrzenia karcące i zniesmaczone. Nie warto także zakładać sukienki zbyt obcisłej lub skórzanej. Tańce, jedzenie, alkohol, przekąski…W połączeniu z obcisłą sukienką efekt będzie mierny: będziesz czuć się skrępowana, a wystający brzuszek zwróci na siebie uwagę!

Jakie sukienki na wesele wybierać?

Elegancki wygląd na ślubie i weselu wyraża szacunek wobec Pary Młodej. Przed wybraniem weselnej kreacji, warto ustalić, w jakim klimacie i w jakiej scenerii będzie odbywać się uroczystość. Od tego zależeć bowiem powinien nasz wygląd. Jeśli wesele będzie miało miejsce w pałacu, eleganckiej willi czy restauracji – wytworna, elegancka, wieczorowa suknia będzie jak najbardziej mile widziana. Jeśli jednak przyjęcie odbywać będzie się na ranczo, w ogrodzie, nad wodą czy w innym nieformalnym miejscu – można pozwolić sobie na eleganckie sukienki koktajlowe.

Dobór sukienki na wesele do indywidualnych cech

Wybierając weselną kreację, nie można zapominać o własnej wygodzie. Nawet, jeśli w danym sezonie jakiś fason jest najmodniejszy, jednak twoja sylwetka lepiej wygląda w innym – nie zakładaj nieodpowiedniego kroju tylko dlatego, że jest na topie. Chodzi o to, byś oprócz eleganckiego i odświętnego wyglądu, czuła się swobodnie i kobieco. Postaw więc na kreację wygodną i swobodną, a dopiero w następnej kolejności – modną i na topie.

Reklama

Zobacz także:

Nie wiesz w co się ubrać na wesele? Wybierz którąś z 48 propozycji!

Przyszła mama na weselu - zobacz piękne fasony dla większego brzuszka!

Sukienki na wesele - typowe i bezpieczne