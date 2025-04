Fryzury ślubne - trendy 2015

Szukasz dla siebie odpowiedniego upięcia ślubnego? Poznaj trendy, którymi warto podążać! Przed tobą 5 najmodniejszych fryzur ślubnych 2015 roku.

Panna młoda 2015 to kobieta vintage i glamour, ceniąca szyk, elegancję i prostotę inspirowaną stylem retro. We fryzjerstwie ślubnym doceniona zostanie klasyka. Królować będą proste upięcia – kucyki, koki gładko zaczesane lub pozostawione w lekkim nieładzie, wszelkiego rodzaju warkocze i plecionki, a także włosy rozpuszczone, naturalnie pofalowane. Fryzury nie będą dodatkowo zdobione. Do lamusa odchodzą tiary i diademy, pokaźne welony, czy wpinane kwiaty. Panna młoda będzie wyglądać dziewczęco, delikatnie i skromnie.

Zobaczcie nasze typy na fryzury ślubne 2015!



Korona z warkocza

Upięcie w stylu Julii Tymoszenko będzie hitem we fryzjerstwie ślubnym 2015. Świetnie pasuje do sukien w stylu vintage eksponujących koronkowe dekolty na plecach i delikatnej, najlepiej perłowej, biżuterii.

Kok lub kucyk w stylu lat 50.

Podtapirowane i uniesione fryzury z grzywką na bok dodadzą kreacji lekkości i romantycznego charakteru. Świetnie pasują do sukien z odkrytymi ramionami i koronkowymi aplikacjami.

Gładko zaczesane do tyłu

Gładko zaczesane włosy zawsze wyglądają szykownie. Najlepiej wyglądają spięte w koczek baleriny lub związane w kucyk. Doskonale pasują do dużych, biżuteryjnych kolczyków.

Luźno zebrane w kok

Włosy w lekkim nieładzie zebrane w luźny kok wyglądają bardzo elegancko. Na pewno spodobają się kobietom, które w dniu ślubu chcą wyglądać romantycznie i dystyngowanie.

Delikatne fale

Dziewczyny, które posiadają piękne, gęste włosy, powinny się nimi pochwalić. Na ślubie najlepiej będą wyglądać delikatne fale ozdobione opaską, ozdobną spinką lub wiankiem z kwiatów.

