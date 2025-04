Fryzury ślubne i ozdoby do włosów

Fryzury na ślub i wesele z ozdobami czy wykonane przy pomocy akcesoriów do włosów często niestety wyglądają... kiczowato. Czy można tego uniknąć? Jakich ozdób ślubnych użyć za niewielkie pieniądze, by wyglądać elegancko i stylowo? Sprawdźcie nasze typy!



Fryzury na ślub i wesele w eleganckim stylu, na plenerową cereminią, w greckim klimacie / fot. Materiały prasowe Glitter

Czy zwykła opaska, spinki, wsuwki mogą efektowanie wyglądać? Jakie ślubne ozdoby do włosów warto wybrać i jakich akcesoriów użyć do ślubnych i weselnych stylizacji fryzur? Podpowiadamy jak dopasować ozdoby do stylu ślubu i wesela. Oto 10 fryzur na ślub i wesele.

Opaska, spinki i wianek - białe ślubne dodatki

Jakie ozdoby ślubne i akcesoria do włosów dla panien młodych, które lubią delikatny styl lub chcą wybrać romantyczną, naturalną stylizację ślubną? Najlepszy będzie nisko upięty lub asymetryczny kok w rozmiarze XL, ozdobiony opaską stylizowaną na perełki z gumką z tyłu. W kok można też wpiąć białe wsuwki z kwiatowym motywem. Drugi pomysł to rozpuszczone włosy i bardzo delikatny biały wianek - to jedno z najmodniejszych akcesoriów w sezonie wiosna-lato. Wianek i miękkie naturalne loki będą świetnie pasować do ślubu w plenerze.

fot. Materiały prasowe Glitter



Kwiatowe dodatki i akcesoria na ślub w plenerze

Na ślub w plenerze można też wybrać kwiatowe kolorowe ozdoby do włosów. Mogą je wybrać zwłaszcza te panny młode, które nie boją się w ślubnej stylizacji koloru lub chcą na ślubnym kobiercu trochę zaszaleć barwnymi innowacjami. To ciekawe rozwiązanie także w stylizacji weselnej. W warkocz można wpiąć kwiatowe pasemko (cena ok. 30 zł). Do nisko upiętego koka (kok to uniwersalne uczesanie na ślub i wesele) można wybrać zwyczajne wsuwki z kwiatami (2 sztuki kosztują ok. 24.90 zł).

fot. Materiały prasowe Glitter

Złote ozdoby i fryzury w stylu greckim

Jeśli twoja suknia ślubna jest stylizowana na grecki fason lub po prostu uwielbiasz styl typu "moje wielkie greckie wesele", wybierz specjalne złote opaski lub złote grzebyki zdobione listkami. Będą pasować do wysoko upiętego koka (z wypełniaczem) lub rozpuszczonych włosów. Będziesz wyglądać niczym grecka bogini!

fot. Materiały prasowe Glitter

Złote grzebyki i opaski na ślub i wesele

Inne złote ozdoby, których możesz użyć do fryzur ślubnych lub uczesań weselnych to bogato zdobione i wysadzane kryształkami grzebyki lub opaska stylizowana na łańcuszek. Wsuwane grzebyki świetnie podkreślą elegancki charakter francuskiego koka. Opaska w formie łańcuszka będzie świetnym dodatkiem do stylizacji ślubnych i weselnych w nieco rockowym, nowoczesnym klimacie.

fot. Materiały prasowe Glitter

Nietypowy twist i warkocz na ślub



Dla tych osób, które uważają, że warkocz nie nadaje się na elegancki i uroczysty ślub mamy dwa nietypowe pomysły na warkoczowe sploty włosów. Pierwszy to włosy zakręcone w stylu fashion twist. Jest to warkocz asymetryczny, z boku głowy, który można wykonać przy pomocy tzw. lassa (takie akcesorium do włosów to koszt ok. 24 zł). Zakręcany warkocz można udekorować kwiatową ozdobą u dołu. Druga fryzura ślubna wykorzystuje modny warkocz fransuski, który spięty z tyłu przy nisko upiętym koku wygląda bardzo efektownie.

fot. Materiały prasowe Glitter