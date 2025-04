Jeśli zapytamy 10 przypadkowych kobiet, czym jest dla nich ślubna stylizacja, jesteśmy przekonane, że wszystkie chórem odpowiedzą, że suknia ślubna. Faktycznie, to nad jej wyborem panny młode spędzają najwięcej czasu.

Reklama

Zdarza się, że w pełnych rozgardiaszu przygotowaniach zapominają, że o stylizacji trzeba od samego początku myśleć całościowo - potem zwyczajnie może zabraknąć czasu na to, aby skompletować pełny look. Przecież stylizacja nie może istnieć bez odpowiedniego makijażu, manicure i fryzury. A już na pewno nie stylizacja ślubna.

Jak dobrać fryzurę ślubną?

Musi pasować nie tylko do kreacji, ale też musi nam w niej być do twarzy. Zacznij od określenia charakteru swojej sukni: czy jest bardziej w stylu boho, czy to typowa „księżniczka" czy raczej suknia o prostym, minimalistycznym kroju? Gdzie odbędzie się ślub i wesele? W zamkniętym pomieszczeniu czy raczej w plenerze? Twój ślub będzie latem, gdy jest gorąco (i wiesz, że nie wytrzymasz w rozpuszczonych włosach) czy raczej zimą (kiedy temperatura nie jest w tym wypadku żadnym ogranicznikiem).

Pamiętaj, że stylizacja musi pasować do charakteru ślubu. Ty, jako panna młoda jesteś najważniejszym punktem programu - powinnaś nadawać ton całej imprezie.

fot. ImaxTree/AgencjaFree/od lewej: Amelia Casablanca, Nicole

Fryzura wybrana i co dalej?

To jeden z tych elementów, o który trudno zadbać w domowym zaciszu (chyba, że masz pod ręką zdolną mamę lub siostrę). Aby nie dokładać sobie dodatkowych trudności i stresu, którego tego dnia i tak jest pod dostatkiem, postaraj się odpowiednio wcześniej przetestować wymarzoną fryzurę (jeśli zostawisz to na ostatnią chwilę, to przynajmniej wybierz sprawdzonego już fryzjera, który zna już twoje włosy i będzie wiedział, co można zrobić z twoimi włosami).

Pamiętaj, aby przynieś poglądowe zdjęcie fryzury i koniecznie sukni ślubnej! To naprawdę sporo ułatwia. Jeśli nie masz pomysłu na uczesanie, fryzjer na pewno zaproponuje coś od siebie. Trzymaj się jednak wcześniej ustalonego planu: jeśli marzyłaś o romantycznym upięciu, bo ślub ma być w stylu boho, to niech tak zostanie. Tylko to jest gwarantem, że będziesz zadowolona z ostatecznego efektu.

Fryzury i upięcia ślubne 2020

Od kilku sezonów obserwujemy odejście od sztywno upiętych koków i z pietyzmem układanych loków, na rzecz bardziej swobodnych i naturalnych uczesań. Fryzura ma podkreślać piękno panny młodej a nie je przytłaczać. Warto postawić na akcesoria, które urozmaicą całość i dodadzą wdzięku - cienkie, metalowe opaski, bogato zdobione spinki czy wianki z żywych lub sztucznych kwiatów.

Zajrzyj do naszej galerii fryzur ślubnych: przyda się nie tylko jako podpowiedź dla fryzjera, ale także inspiracja, jeśli nie masz żadnego pomysłu.

Reklama

Zobacz także:

Top 10 ślubnych fryzur!

Lekkie i naturalne fryzury na ślub i wesele [GALERIA]

Krótkie fryzury ślubne