Zakupy online to trend, który z roku na rok przybiera na sile. Wielu z nas w ten sposób kupuje już prawie wszystko – od książek i elektroniki, przez ubrania po… biżuterię. Tak jest wygodniej, a do tego w internecie kryją się często prawdziwe perełki. Odpowiedź na pytanie, czy warto zamówić pierścionek zaręczynowy przez internet, jest więc oczywista – zdecydowanie tak! Wraz z ekspertami z marki ACLARI Diamonds podpowiadamy, dlaczego to dobry pomysł!

Jak powstają pierścionki zaręczynowe z brylantami? Eksperci wyjaśniają!



Zgodnie z tradycją zaręczynowa biżuteria powinna mieć biały kamień, a najlepiej, żeby był to brylant. Mówi się, że diamenty przynoszą szczęście w miłości, dlatego to właśnie one są najczęstszym wyborem na zaręczyny. Decydując się na diamentowy pierścionek, zwróć uwagę na stop złota, jakość kamienia i precyzję wykonania.

Szukaj biżuterii w próbie 585 – dzięki temu ozdoba będzie pamiątką na długie lata. Wybieraj diamenty w najpiękniejszym szlifie, czyli brylantowym. Pamiętaj też, że brylant powinien mieć certyfikat autentyczności.

Zanim dodasz produkt do koszyka, dowiedz się więcej o marce jubilerskiej. Zajrzyj do zakładki O nas. Zaufana marka to gwarancja, że biżuteria będzie autentyczna oraz starannie wykonana.

To jeszcze nie wszystko...

Design pierścionka również ma duże znaczenie. W końcu to piękna pamiątka, ale też wyjątkowy dodatek do codziennych i wieczorowych stylizacji. Wybierz więc taki, który naprawdę ci się podoba, pasuje do ozdób, które już masz w biżuteryjnej szkatułce, ubrań, jakie nosisz najchętniej. Może być klasyczny – z żółtego złota, ozdobiony jednym osadzonym w koronie diamentem, jednak możliwości jest więcej. Zaręczynowe kolekcje zaskakują siłą nieoczywistych połączeń. Kobiece serca skradają m.in. asymetryczne formy, bogate zdobienia wieloma brylantami, wzory inspirowane naturą czy modele w estetyce retro. Oryginalna biżuteria jest teraz bardzo na topie!

Wybór idealnego pierścionka zaręczynowego bywa niekiedy wyzwaniem, dlatego warto w tej kwestii partnerowi nieco pomóc – mówi Martyna, ekspert z wrocławskiego salonu ACLARI Diamonds. – Jeszcze całkiem niedawno ten rodzaj biżuterii wybierali wyłącznie mężczyźni, jednak to powoli się zmienia. Nikogo już dzisiaj nie dziwi, gdy przyszła narzeczona sama wybiera swój pierścionek. – dodaje. Bardzo często też panie wskazują kilka modeli, które najbardziej im się podobają, lecz ostateczny wybór zostawiają partnerom. W ten sposób moment zaręczyn nadal może być niespodzianką, a jednocześnie wiadomo, że biżuteria się spodoba.

Jakie są zalety kupowania pierścionków zaręczynowych w internecie?

O tym, że zakupy w internecie to ogromna wygoda i oszczędność czasu, nie trzeba przekonywać nikogo. To także świetna alternatywa dla tych, którzy lubią rozejrzeć się w kolekcjach na spokojnie i dać sobie więcej czasu na podjęcie decyzji. Przeglądając biżuterię bez pośpiechu w domowym zaciszu, łatwiej jest znaleźć ten jeden najpiękniejszy pierścionek zaręczynowy z brylantami. Zakupy online to także szereg innych korzyści. Dlaczego warto postawić na to rozwiązanie?

Jubiler online – szeroki wybór i łatwiejsze wyszukiwanie

Wybór zaręczynowej biżuterii nie zawsze jest łatwy. Ciekawych opcji jest tak wiele, że trudno się czasem zdecydować na... tylko jeden pierścionek! Właśnie z tego powodu – nawet jeśli planujesz odwiedzić salon stacjonarny – warto poświęcić chwilę i obejrzeć kolekcje jubilerskie online. To naprawdę wiele ułatwia, bo pomaga określić własne upodobania.

– Wbrew temu, co się powszechnie sądzi, wybór biżuterii przysparza trudności nie tylko panom. Bardzo często panie również same nie do końca wiedzą, co chciałyby dostać na zaręczyny – mówią jubilerzy z ACLARI Diamonds. – Często zdarza się na przykład, że kobiety, które na co dzień wybierają dla siebie raczej minimalistyczne dodatki, po obejrzeniu kolekcji zaręczynowych są zachwycone pierścionkami typu Halo. Biżuteria w tym stylu jest bardzo bogato zdobiona – dodają. – Przypomina ozdoby inspirowane estetyką Art Déco, czyli latami dwudziestymi ubiegłego wieku. Centralny kamień otacza tutaj wiele mniejszych diamentów. Taki pierścionek widać na ręce już z daleka.

Warto więc najpierw zobaczyć różne projekty jubilerskie, a dopiero w kolejnym kroku ustawić odpowiednie filtry i zawęzić pole wyszukiwania.



Szybki kontakt z ekspertami od pierścionków zaręczynowych

Kolor i czystość diamentów, rodzaj szlifu, próba złota to aspekty, które wpływają na wygląd pierścionka zaręczynowego, a także na jego trwałość. Aby wiedzieć, co wybrać, poczytaj trochę o kamieniach szlachetnych i metalach, z jakich tworzy się biżuterię. Wtedy wszystko stanie się prostsze. Nie chodzi tutaj oczywiście o bardzo dokładny research. Podstawowe informacje na temat stopów złota czy brylantów w zupełności wystarczą.

Pamiętaj też, że w dobrym salonie jubilerskim online przy każdym modelu znajdziesz:

zdjęcia pierścionka, na których widać dokładnie każdy najmniejszy detal,

szczegółowe informacje na temat rodzaju złota oraz osadzonych diamentów,

tabelę rozmiarów, a także dokładną instrukcję, jak prawidłowo określić obwód biżuterii,

W razie potrzeby śmiało o wszystko dopytaj. Zazwyczaj masz do wyboru kilka opcji – przetestuj live chat, formularz kontaktowy albo wyślij zapytanie drogą mailową. Eksperci od pierścionków zaręczynowych chętnie wyjaśnią, doradzą, pomogą w wyborze.

– W poszukiwaniu inspiracji warto zajrzeć też do zakładki FAQ oraz do poradnika na stronie internetowej salonu jubilerskiego – podpowiadają eksperci z ACLARI Diamonds. – Można tam znaleźć wiele ciekawych artykułów nie tylko na temat złota i diamentów, ale też tego, jak dobrać rozmiar pierścionka, w jaki sposób dbać o zaręczynową biżuterię z brylantami, jak łączyć ją z innymi ozdobami.

Możliwość zwrotu i skrócony czas oczekiwania – wygoda przede wszystkim

W sklepach stacjonarnych może się zdarzyć, że chwilowo zabraknie modelu w danym rozmiarze. W salonie jubilerskim online większość pierścionków z zaręczynowej kolekcji jest dostępna od ręki w pełnej rozmiarówce. Zazwyczaj przy każdym produkcie z oferty znajdziesz także orientacyjny czas realizacji zamówienia. Podobnie jak w przypadku każdych większych zakupów w internecie tak i tutaj sprawdź wcześniej kilka podstawowych kwestii. Przede wszystkim rzuć okiem na regulamin oraz zapoznaj się z polityką wymiany i zwrotów.

– Gdyby pierścionek zaręczynowy okazał się jednak za luźny lub zbyt ciasny, można u nas skorzystać z usługi bezpłatnej korekty rozmiaru, bez względu na to, ile czasu minęło od zakupu – mówi Aleksandra z ACLARI Diamonds. – Biżuterię możemy łatwo powiększyć albo zmniejszyć. Warto dopytać o tę kwestię jeszcze przed kupieniem pierścionka. Jeśli jednak wybór okaże się całkiem nietrafiony, wystarczy w ciągu 100 dni dokonać zwrotu. Oferujemy tę możliwość zarówno przy zakupie w salonie stacjonarnym, jak i online – podsumowuje.

Pierścionek zaręczynowy – miłość skryta w biżuterii na długie lata

Biżuteria zaręczynowa to piękny symbol miłości, a jednocześnie wyjątkowa ozdoba, którą zawsze masz na sobie. Wybierz więc taką, jaka najbardziej do Ciebie pasuje. Najpiękniejsze pierścionki zaręczynowe z brylantami z kolekcji ACLARI Diamonds zamówisz zarówno online, jak i stacjonarnie. Salony tej marki jubilerskiej znajdziesz w największych miastach w Polsce: w Warszawie, Krakowie, Gdyni, Poznaniu, Łodzi, Olsztynie, Gdyni i we Wrocławiu.

