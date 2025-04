Fot. Fotolia

Czym jest stylizacja wesela? To znalezienie wspólnego motywu czy koloru, który będzie przewijał się przez poszczególne elementy wesela. Każda para młoda ma ciekawą historię poznania, ulubiony film, książkę, czy kolor. Urządzając mieszkanie zawsze wybieramy jego styl i kolorystykę dopasowaną do naszych upodobań. Podobnie wygląda stylizacja wesela. To pewien koncept, który sprawi, że wszystkie elementy będą spójne i przede wszystkim – indywidualnie dobrane pod Wasz gust.

Polecamy: Krótkie sukienki w stylizacjach na wesele

Chcąc wystylizować wesele warto zastanowić się, czy będzie to motyw graficzny, kolor, ulubiony bohater filmu czy może tytuł ulubionej piosenki. Zastanówcie się, co lubicie razem robić, jakie macie wspólne pasje, albo jak wyglądała Wasza pierwsza randka. Szukajcie inspiracji w internecie, oglądajcie próbniki kolorów farb, aby znaleźć kolor, lub kolory Waszego wesela.

Reklama

Czym może być styl wesela?



Kolorem lub połączeniem dwóch kontrastujących ze sobą odcieni, np. szarości i złota, albo całą gamą kolorów, np. hitem jest wesele ombre,

motywem graficznym, np. motyw czarnego kota,

motywem z filmu, książki, bohaterem komiksów, np. wesele Alicja w Krainie Czarów,

muzyką, np. ulubioną piosenką Beatlesów.

W czym może być widoczny styl wesela?



W strojach, jeśli mamy wesele w kolorze fioletu – zadbajmy o fioletowe buty, kolorowe paznokcie, fioletowy makijaż ślubny czy np. pas do sukni,

czy np. pas do sukni, w strojach orszaku ślubnego; suknie druhen czy jednokolorowe skarpetki drużbów – i macie fantastycznie wystylizowanych przyjaciół a do tego – świetne zdjęcia z orszakiem ślubnym,

w dekoracjach – mam tu na myśli zarówno bukiety, butonierki, jak i oczywiście kompozycje kwiatowe znajdujące się w lokalu, a nawet – dekoracje na samochodzie,

w papeterii ślubnej, począwszy od zaproszeń, winietek, tablicy z rozsadzeniem gości, numerków, kart menu, informatorów dla gości, na księdze gości i podziękowaniach wysyłanych po weselu skończywszy,

w torcie i słodkościach – macie wesele w stylu rustykalnym – można podać biały tort na pieńku, a babeczki w bufecie przyozdobić lukrowym rumiankiem,

w atrakcjach, np. pokaz tańca i nauka tańca salsy na weselu w stylu latynoskim,

w upominkach dla gości,

w sesji narzeczeńskiej i poślubnej,

w muzyce, np. kapela góralska wynajęta na oczepiny

w stacjach kulinarnych czy ogólnie – w menu na przyjęciu.

Reklama

Polecamy: Modne stylizacje na wesele - dla niej i dla niego

Organizując wesele w jakimkolwiek stylu należy zawsze pamiętać o najważniejszej rzeczy – o spójności wszystkich elementów. Na początku zastanówmy się, co nas urzekło w danym stylu, jakie jego elementy możemy wykorzystać w naszej imprezie, a których kategorycznie nie chcemy wplatać.

Dopilnujmy, aby wszystko do siebie pasowało, dlatego każdy z takich elementów powinien być dokładnie przemyślany i dopasowany do całości. Trzymajmy się zatem spójnej kolorystyki, motywów graficznych przewijających się w poszczególnych elementach wesela.

Wybierając motyw przewodni łatwiej jest nam zorganizować wszystkie poszczególne elementy, a organizacja wesela w danym stylu wcale nie oznacza zwiększenia kosztów. Przecież i tak będziemy zamawiać zaproszenia, kupować suknię czy buty. Warto zatem przemyśleć jak zindywidualizować swoje wesele, bo jest to jedna z najprzyjemniejszych czynności podczas planowania dnia ślubu. A dodatkowo – takie wesele na pewno pozostanie nie tylko w waszych wspomnieniach, ale również w pamięci gości.

Autor: Maria Zając - konsultantka ślubna firmy Perfect Moments

www.perfectmoments.pl