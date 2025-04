Fot. Fotolia

Zarówno media, jak i powszechna opinia przekonują nas, jak ważne jest to, żeby przed ślubem poznać się dogłębnie. Skoro trzeba dokładnie zbadać nie tylko wszystkie zalety, ale i wady drugiej osoby, prześwietlić ją, to może warto razem zamieszkać? Przecież – w opinii doświadczonych – wtedy poznamy się najpełniej. Oczywiście, mamy też na to czas na randkach, wspólnych wyjazdach, ale czy to w opinii singli wystarcza, by swoja drugą połowę poznać wystarczająco, by podejmować wspólne ważkie życiowe decyzje?

Mieszkanie przed ślubem - opinia ok. 1000 osób z portalu randkowego

Okazuje się, że w ogromnej większości zapytani single chcą zamieszkać razem i odpowiadają, że tylko w ten sposób można partnera/partnerkę naprawdę poznać. Aż 78% mężczyzn i 69% kobiet pragnie sprawdzić się w ten sposób przed ślubem. Wynik ten dość zaskakuje w katolickim kraju, szczególnie, że tylko dla 7% pań i 4% panów najważniejszym kryterium w tym względzie jest wiara i osoby te nigdy nie zdecydują się na wspólne zamieszkanie przed ślubem. Tylko 4% singli byłoby gotowych zrobić ten krok nawet wbrew otoczeniu, nie zważając na naciski i zasady wpojone przez rodziców i religię. Można więc stwierdzić, że Polacy to naród dość liberalny, bo ponad 3/4 młodych ludzi nie widzi we wspólnym mieszkaniu nic niemoralnego. Ciekawostką jest, że zaledwie 1% singli wybiera zamieszkanie razem, jako sposób na oszczędności. Może Polacy kierują się w sprawach związków jedynie sercem?

Osoby, które są przeciwne tej formie poznawania się przed ślubem stanowią znacznie mniejszą grupę badanych. Uważają, że aby poznać partnera wystarczą rozmowy, wspólne spędzanie wolnego czasu i wzajemne uczenie się siebie - ale nie musi się to dokonywać we wspólnym mieszkaniu. 14% kobiet i 5% mężczyzn nigdy nie zdecyduje się na wspólne zamieszkanie, jeśli nie jest kogoś na 100% pewny. 3% zapytanych nie zamieszka przed ślubem z wybrankiem ze względu na to, że wolą mieszkanie w pojedynkę lub zważają na opinię otoczenia.

Mieszkanie przed ślubem - podsumowanie badań

Z badań przeprowadzonych przez portal randkowy wynika, że większość osób jest zdecydowana na wspólne zamieszkanie przed ślubem. Chcemy się sprawdzić, by finalnie orzec: pasujemy do siebie od święta, na randkach, ale także na co dzień. Czy jednak decyzja o wspólnym gospodarstwie domowym nie okaże się równoznaczna z końcem marzeń o ślubie, skoro po kilku latach namiętne uczucie zastępuje przyzwyczajenie? Czy rosnąca popularność konkubinatów nie jest wynikiem owego „testowania”? A może odstrasza nas deklaracja, zobowiązanie i perspektywa „związku na całe życie”?

Czy zmieniając partnerów na coraz „lepszy lub młodszy model” nie zapominamy, że tworzenie relacji to wyzwanie dla pary, która przez lata powinna pielęgnować związek, a nie tylko marzyć o bezkresnej sielance? Wspólne życie to czasem miła, ale często mozolna praca nad związkiem i docieraniem się w życiu - niezależnie czy jest on formalny czy „na kocią łapę”.