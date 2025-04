Czy wesele powinno trwać określoną ilość dni? Czy zawsze muszą być poprawiny?

Forma wesela w dużej mierze zależy od Pary Młodej. W końcu to oni są gospodarzami imprezy i decydują o jej kształcie. Są regiony w Polsce, gdzie nie ma mowy o tym, aby wesele trwało jeden czy nawet dwa dni. Są to dosłownie maratony ślubne, które wpisane są w tradycje danego regionu.

Najczęściej jednak dominuje model wesele i poprawiny. Ale jak zawsze w takich przypadkach odpowiadam – czy mają być poprawiny czy nie – decyzja należy do Pary Młodej. Z doświadczenia jednak wiem, że dzień ślubu i wesela bardzo szybko mija. A para młoda, która nie ma poprawin, bardzo szybko wraca do rzeczywistości. Dlatego zwykle doradzam swoim parom, że warto jest zrobić poprawiny. Nie muszą one być drugim weselem, z suto zastawionym stołem, z gośćmi ubranymi w eleganckie stroje. Ten drugi dzień to może być luźny grill na powietrzu albo przy lokalu, w którym odbyło się wesele, jeśli istnieje taka możliwość, albo w innym lokalu, gdzie można zorganizować luźniejszą imprezę.

Jeśli Para Młoda lub ktoś z ich rodziny ma duży ogród – można zorganizować takie poprawiny właśnie tam.

Oczywiście mowa tu o miesiącach letnich, gdzie istnieje możliwość wyjścia na zewnątrz. W miesiącach chłodnych – można zrobić drugiego dnia kulig z ogniskiem, a potem w karczmie gorące jadło. Można zorganizować poprawiny w formie wycieczki – szczególnie ciekawa forma w przypadku posiadania dużej liczby gości zagranicznych. Dla nich to też jest to forma poznania kraju, do którego się przyjechało.

Proszę pamiętać, że to jak będzie wyglądał dzień ślubu i wesela zależy od Pani i Pani narzeczonego.

Tradycja weselna w Polsce zakłada organizację poprawin, ale tylko od Waszych chęci, budżetu i gości zależy, czy ją utrzymacie.

To wy jesteście gospodarzami i sami wiecie, co najlepiej sprawdzi się podczas Waszego wesela.

