Panna młoda w stylu lat 50/60-tych

Wśród najnowszych trendów w stylizacjach ślubnych w tym roku, dominują kreacje podkreślające kobiecość w stylu lat 50 i 60- tych. Wśród nich znajdziemy kreacje zarówno długie, długości ¾, jak i do kolan.

Wspólnym mianownikiem wszystkich sukien jest podkreślenie kobiecych krągłości i elegancja. Projektanci zaakcentowali w nich talię i wyeksponowali dekolt. Szykowne stylizacje ślubne w tym stylu charakteryzuje przede wszystkim ciekawa forma, nietypowy krój i wysokiej jakości materiały, z których szyte są kreacje.

Należy, jednak pamiętać, że sukienki w stylu lat 50 i 60-tych są oszczędnie dekorowane, często jedyną dekorację stanowi biżuteryjne upięcie, drapowania, wykończenie dekoltu, czy rękawów lub ozdobne dodatki.

Wydaje się jednak, że kreacje w tym stylu trafią w gusta wielu przyszłych panien młodych, ze względu na obecną w nich inspirację wieczorowymi kreacjami gwiazdy tamtej dekady Grace Kelly. W końcu, która z nas nie chciałaby w tym najważniejszym dniu wyglądać jak gwiazda filmowa?

Ślubna alternatywa- co zamiast białej sukni?

Nie każda przyszła panna młoda widzi się w białej klasycznej sukni ślubnej. Są takie, dla których liczy się przede wszystkim oryginalność i zaakcentowanie swojej osobowości. Dotyczy, to również kobiet, które wychodzą za mąż w późniejszym wieku. Te z kolei, aby nie wyglądać śmiesznie, decydują się na prostsze formy jak garsonki, czy sukienki wizytowe.

Dla tych kobiet, które z różnych przyczyn nie zdecydują się na klasyczną biel, projektanci przygotowali wiele innych, ciekawych rozwiązań. Wśród stylizacji ślubnych, jakie znajdziemy w butikach są suknie w najrozmaitszych kolorach, nawet w czarnym. Warto, jednak nie popadać w przesadę i wybrać kolor nieco łagodniejszy, odpowiedni dla charakteru imprezy jak szarość, błękit, czy róż. Dla odważniejszych idealna będzie czerwień- odwieczny symbol miłości. Niewskazana jest, za to zieleń kojarzona z rozwiązłością.

Jeśli nie zdecydujemy się na całą stylizację w jakimś oryginalnym kolorze zawsze możemy postawić na dodatki. Dobrze, aby kontrastowały one z kolorem podstawowym naszej kreacji. Kolorowe mogą być bolerka, szale, rękawiczki, torebka, czy buty.

Zaletą kolorowych dodatków takich jak np. szarfa upinana na biodrach jest optyczne wyszczuplenie sylwetki lub w przypadku innych elementów, podkreślenie atutów figury. Inną korzyścią, jaką dają kolorowe dodatki jest możliwość szerszego doboru do nich innych elementów stylizacji takich, jak np. bukiet, czy biżuteria lub do jakiegoś elementu stroju pana młodego. Warto, jednak pamiętać, aby dodatki dobrać w taki sposób, by upiększały kreację, a nie ją przytłaczały.