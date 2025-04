Wiele panien młodych staje przed poważnym dylematem – brać ślub w ciąży czy poczekać do rozwiązania? O ile mały brzuszek nie stanowi większego kłopotu, to widoczna ciąża może utrudnić znalezienie sukni, w której panna młoda będzie czuć się komfortowo. Gdzie szukać i jakie fasony wybierać, by w tym wyjątkowym stanie wyglądać atrakcyjnie? Zobaczcie najpiękniejsze ciążowe suknie ślubne, które udało nam się znaleźć!

mamabridal.com, pieknybrzuszek.com

Gdzie kupować?



W dzisiejszych czasach ślub w ciąży to nic nadzwyczajnego. Wiele przyszłych mam z dumą chciałoby podkreślić swój ciążowy brzuszek, jednak oferta salonów pod względem dostępności sukien ciążowych jest tak marna, że często panny młode rezygnują z ich zakupu. Dostępne sukienki często są niemodne, workowate i brzydkie. Najlepszym sposobem na znalezienie wymarzonej sukni jest albo jej uszycie albo kupienie w sklepie internetowym (i wtedy dopasowanie jej u krawcowej). Największą ofertę sukien ciążowych mają internetowe sklepy angielskie, np. Tiffany Rose. Aby robić w nich zakupy, trzeba mieć konto walutowe. Tylko w niektórych sklepach, np. w etsy.com można płacić w złotówkach. Dobrym pomysłem jest poproszenie właściciela salonu mody ślubnej o możliwość ściągnięcia do kraju wybranego przez ciebie modelu. Często się na to zgadzają.

Jakie fasony wybierać?



Na kobietach w ciąży najlepiej wyglądają suknie w stylu empire (inaczej romantycznym). Suknie są dość wąskie, odcinane pod biustem. Taki krój optyczne wydłuża sylwetkę i ładnie podkreśla biust i biodra. Najlepiej zrezygnować z drapowań, falban i spódnic a'la księżniczka, bo niepotrzebnie powiększają sylwetkę. Bardzo modne są dekolty i rękawki z koronki. Świetnie wyglądają suknie z atłasową wstążką lub kokardą pod biustem (podkreślają podniesioną talię).

Delikatne



tiffanyrose.com

Koronkowe



tiffanyrose.com

Krótkie



tiffanyrose.com

Do ślubu cywilnego



Happy Mum

Suknie ślubne dla kobiet w ciąży