Chyba żadnej z was nie musimy tłumaczyć, że dzień ślubu to coś bardzo wyjątkowego w życiu każdej kobiety - niezależnie od wieku. Panna Młoda musi się czuć piękną od stóp do głów. A my właśnie na stopach zaczynamy prezentując wam 14 par butów, które doskonale sprawdzą się tego dnia. Oprócz prostych modeli w kolorze białym przygotowałyśmy dla was wiele propozycji w bardziej ekstrawaganckim stylu. Beż, pudrowy róż, złoto i ciekawe aplikacje to propozycje dla tych, które będą chciały wykorzystać ślubne buty jeszcze przy innych okazjach.

Modne buty ślubne ze znanych sklepów

|Buty z wiosennych kolekcji Altuzarra i Dennisa Basso|

Wybrałyśmy się na wirtualne zakupy podczas, który kilkanaście modeli wpadło nam w oko. Zajrzałyśmy zarówno do marek obuwniczych jak i popularnych sieciówek, gdzie najtańszy wybór to koszt 79 złotych. W tym roku proponujemy wam klasyczne szpilki z Topshopu czy Vagabond a także te z delikatnymi modowymi zawirowaniami. Ozdobny obcas i niecodzienna linia wykończenia nada każdej stylizacji wyjątkowości.

W związku z tym, że jest coraz lepsza pogoda proponujemy stylowe sandałki na obcasie lub te z otwartą piętą. Hitem są również gumowe cudeńka od Melissy. Pachnące modele tej brazylijskiej marki doskonale uzupełnią ślubną stylizację.

