Naturalnie niebieskie kwiaty to między innymi:

1. Hiacynty – dostępne wiosną, pojedyncze drobne kwiatki są bardzo trwałe bez wody, idealnie nadają się do włosów lub jako biżuteria floralna.

2. Ostróżki – wysoki, delikatny ogrodowy kwiat. Nadaje się do ułożenia bukietu ślubnego niesionego na ręku. Nie jest raczej kwiatem trwałym na upalne dni i długie przebywanie w bukiecie bez wody.

3. Niezapominajki są wdzięcznym dodatkiem do bukietów, ale niezbyt trwałym. Jeśli miałyby wystarczyć tylko na godzinę uroczystości ślubnej i to w niezbyt gorący dzień – mogłyby się sprawdzić bez wody, ale obawiam się, ze pod koniec uroczystości byłyby już zmęczone.

4. Błękitna hortensja sprawdza się dobrze w bukietach ślubnych (oczywiście nie w upalny dzień przy temperaturze blisko 30 stopni Celsjusza, bo żaden kwiat tego długo nie wytrzyma).Jej pojedyncze kwiatki mogą być ciekawą ozdobą serwetek na weselnym stole a także elementami biżuterii floralnej.

5. Margaretka farbowana na odcień intensywnie jasno-niebieski lub granatowy. Bardzo trwały kwiat podobny do rumianku z żółtym oczkiem, które bywa niebieskawe z powodu farbowania margaretki. Wdzięczne kwiaty przypominające polne. Bukiety biało-niebieskie z samych margaretek wyglądają sympatycznie, elegancko, ale nie ekskluzywnie.

6. Szafirki – drobne wiosenne kwiatki ogrodowe. Bardzo ładne jako dodatki w bukietach ślubnych. Szczególnie jako dodatki do żółtych, wiosennych kwiatów.

7. Agapant – jego drobne, błękitne dzwonki są hitem w bukietach ślubnych.

Jest sprowadzany z Afryki przez Holandię do Polski na zamówienie. To bardzo piękny, delikatny kwiat, na jednej łodydze ma okrągłą koronę z drobnych dzwoneczków na pojedynczych łodyżkach. Występuje też w kolorach białym i fioletowym. Kłopot z Agapantem polega na tym, że nie jest zawsze dostępny, kiedy byśmy chcieli. Po prostu ma swoje pory kwitnienia w szklarniach w Afryce a jak wiadomo kwiaty są żywymi organizmami i nie można ich zaprogramować ściśle co do dnia lub tygodnia. Czasami kwiaty przyjeżdżają w pąkach i nie nadążają się rozwijać w ciągu 2-3 dni przed datą ślubu.

Problemy z Agapantem

Co zrobić w takiej sytuacji kiedy Agapant jest tym wymarzonym kwiatem i nie można go użyć w bukiecie, bo jest akurat na giełdzie kwiatowej niedostępny? Jedyna rada to zastąpić go popularną również w lecie błękitną hortensją lub zrezygnować w ogóle z niebieskich kwiatów.

Miałem niedawno taką sytuację, że Agapant nie zdążył zakwitnąć. Pytałem kilku dostawców. Biały owszem mogłem zamówić, nawet ciemnofioletowy, ale niebieski niestety nie. Co prawda w ostatniej chwili ktoś dał mi znać, że ma na sprzedaż niebieski agapant, ale było to stanowczo za późno, żeby trzymać Pannę Młodą w niepewności i liczyć jak na loterii, że może się uda go zdobyć na dzień przed ślubem. Decyzje co do kwiatów z jakich będzie zrobiony bukiet powinny być podejmowane i ustalane z rozsądnym wyprzedzeniem. Florysta również musi mieć czas na zamówienie kwiatów. W efekcie dziewczyna zdecydowała się na bukiet biedermaier z białych róż z dodatkiem błękitnych kwiatów hortensji i była z niego bardzo zadowolona.

Farbowana niebieska róża

Często słyszę pytanie czy są dostępne niebieskie róże? Tak, farbowane. Nie ma niestety naturalnych, niebieskich róż na tyle trwałych, żeby użyć je w bukiecie. Jest co prawda wyhodowany oryginalny gatunek błękitnej róży ogrodowej, ale róże ogrodowe są mniej trwałe i nawet w wazonie jako dekoracja stołu stoją krótko, szybko gubią płatki, mają delikatne łodyżki i więdną prędzej niż odmiany róż hodowane na bukiety. Tak więc jedynym wyjściem są róże farbowane. Możemy wybrać odcień bledszy lub prawie granatowy. Kwiaty piją wodę z farbą i uzyskany kolor zależy od ilości wchłoniętego barwnika.

Niebieski bukiet a typ urody

Do jakiego typu urody pasują błękitne lub niebieskie bukiety ślubne? Przede wszystkim dla blondynek, ale niebieskie kwiaty jako akcenty w białych bukietach ślubnych mogą też dobrze podkreślać niebieskie elementy sukni Panny Młodej, nie koniecznie blondynki. Bukiet jaki robiłem z białych róż z niebieską hortensją miał nawiązywać do szaroniebieskiego pasa na sukni ślubnej.

Pokrewny do niebieskiego koloru jest fiolet w różnych odcieniach. Jest to podobnie jak błękitny czy niebieski zimny kolor. Jasny fiolet pasuje dla blondynek. Do ciemnych włosów jest zbyt zimny i blady. Ciemny fiolet jest ciężkim kolorem, pochłania dużo światła i sprawdza się tylko jako akcenty w bukietach.

Jeśli chodzi o kwiaty fioletowe to mamy do wyboru:

1. Piękną i delikatną, podobną do róży Eustomę (występuje też w wersji białej z fioletowym brzegiem a także jasno i ciemnofioletowa)

2. Anemony – niewielkie, ciemnofioletowe kwiaty podobne do maków, ale z grubszymi łodygami, przez co są bardziej trwałe. Anemony znane były już w starożytnym Egipcie i ofiarowywane faraonom.

3. Frezje – pełne uroku, romantyczne kwiaty w odcieniach jasnoniebieskich i liliowych.. Piękne zarówno jako dodatki w bukiecie jak i temat główny wiązanki ślubnej. Praktycznie można ułożyć bukiecik z samych frezji i będzie wyglądać dobrze.

4. Agapant – ciemny fiolet. Jako dodatek do jasnych bukietów.

5. Alium – kwiat czosnku ozdobnego. Ma formę puchatej kuli na długiej łodydze. Dobry do nowoczesnych dekoracji kościoła np. wstawiony pojedynczo w wysokie smukłe wazony wzdłuż drogi do ołtarza lub ułożony w wachlarz w kompozycji pod ołtarzem. Z mniejszym kwiatostanem nadaje się do wiązanki dla nowoczesnej, odważnej Panny Młodej jako np. trzy kwiaty ułożone na różnych wysokościach i przewiązane wstążką.

6. Margaretki – farbowane na fioletowo. Nie jest to dobry pomysł do bukietów ślubnych. Kwiaty piją barwnik i kolor może być nieregularny z widocznymi jaśniejszymi przebarwieniami. Kolor pierwotnie żółtego oczka kwiatu też wychodzi po farbowaniu dziwny, jakby brudny.

Czasami niebieski lub fioletowy akcent w bukiecie można uzyskać zamiast kwiatów umiejętnie upiętą wstążką lub dodatkami w postaci połyskujących koralików czy kryształków. Wszystko zależy od inwencji twórczej florysty i Panny Młodej. Niebieskie kwiaty to z pewnością oryginalny pomysł w wiązance ślubnej. Połączenie bieli z błękitnymi akcentami wygląda elegancko i fresh, a fioletowe kwiaty odpowiednio dobrane do urody Panny Młodej z pewnością ją podkreślą.