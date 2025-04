Wybór idealnej sukni ślubnej to nie lada wyzwanie. Chodzisz po różnych butikach, oglądasz setki sukienkę, które na pozór wydają się podobne (w końcu większość jest biała lub lekko beżowa). W gruncie rzeczy każda z nich jest inna. Suknie ślubne różnią się przecież fasonem, stylem, rodzajem materiału, czy dodatkami. Po zwiedzeniu kilku atelier, dochodzisz do wniosku, że sama już nie wiesz, który model wybrać. W końcu decydujesz się na tę jedyną, która skradła twoje serce. Ale prawda jest taka, że wiele panien młodych popełnia sporo błędów podczas wyboru i finalnego zakupu sukni ślubnej, czego konsekwencje bywają opłakane w skutkach. Suknia często bywa albo niedopasowana, albo niewygodna. Oto 5 najczęściej popełnianych błędów przez panny młode.

Błędy popełniane przez panny młode w dniu ślubu

1. Sukienka jak kostium teatralny

Pierwszą i podstawową zasada wyboru sukni, powinna być znana prawda: suknia nie powinna przebrać. Co to znaczy? W suki powinnaś czuć się swobodnie i naturalnie, nie jak aktorka przebrana w barokową ciężką kreację, w której ledwo się porusza, nie wspominając o oddychaniu.

2. Suknia ma być dopasowana

Nie łudź się, że jeśli kupisz suknię o rozmiar za małą, to do wesela schudniesz! Potem możesz mieć poważny problem, gdy tuż przed uroczystością okaże się, że kreacja opina, a ty nie jesteś w stanie w niej chodzić. Podczas wesela będziesz tańczyć (a przynajmniej powinnaś). Będziesz też jeść (może nie wszystkie dania, ale coś na pewno skosztujesz). Suknia nie może być za ciasna, by po chwili nie uwidocznił się brzuch lub by nie pękła na szwie.

3. "Model księżniczki i już!"

Która z was nie marzyła w dzieciństwie o pięknej białej sukni w stylu księżniczki? Niestety, rzeczywistość nie zawsze pokrywa się z naszymi wyobrażeniami, nawet tymi o sukni ślubnej. Nie każdemu model księżniczki (rynka czy empire) będzie pasował. Suknię dobierz więc do swoich wymiarów, by nie wyglądać komicznie.

4. Zniżka

Nie daj się złapać na sztuczkę ze zniżką. Jeśli sprzedawca oferuje ci kreację z rabatem 70%, to dokładnie sprawdź, czy suknia nie jest zniszczona lub czy nie jest to model próbny, który przymierzają w salonie inne kobiety.

5. Źli doradcy

Mama, teściowa, siostra lub przyjaciółka - każda z nich będzie miała inne zadanie na temat sukni ślubnej. Nie zapominaj jednak, że kreacja ma się podobać tobie, a nie druhnie!

6. Złe emocje i pośpiech

Każda z nas się chyba zgodzi ze stwierdzeniem, że zakupów nie można robić, gdy jest się zdenerwowanym. Pośpiech, stres i nerwy to najgorsi doradcy. Przed wyborem kreacji musisz być wypoczęta i zrelaksowana.

