Oczywiste jest, iż największym i najważniejszym zakupem dla Pani Młodej jest sukienka, reszta dodatków przeważnie schodzi na dalszy plan.

My ze swojej strony chcielibyśmy każdą Pannę Młodą troszeczkę odciążyć i postanowiliśmy ułatwić wybór odpowiedniej bielizny. Bielizna dobierana do ślubu musi być przemyślanym zakupem, dobranym do kroju sukni, musi także podkreślać elegancję sukienki i piękno kobiecego ciała. Musi zapewnić komfort noszenia i idealny wygląd. Takie wymogi spełnia marka bielizny Lupoline. Zresztą przekonajcie się Same, oto kilka modeli linii Lupoline.

Pierwszym komplecikiem idealnym dla każdej Panny Młodej poszukującej czegoś wyjątkowego, a zarazem bardzo oryginalnego jest trzy elementowy komplet 633, składający się z gorseciku, pasa do pończoch oraz ślicznych stringów.

Komplet 633: Bardzo elegancki, luksusowy komplet bielizny w kolorze śnieżnej bieli, wykonany został z najwyższej jakości gipiury o motywie powtarzających się maleńkich kwiatuszków tworzących romantyczne kompozycje. Gorset piękny i elegancki doskonale podkreśla walory kobiecego ciała. Miseczki push-up podnoszą piersi i powiększają je o jeden rozmiar. Ramiączka gorsetu to dwa delikatne makaroniki spięte kokardką. Z tyłu podwójne, dwustopniowe zapięcie. Bardzo eleganckie stringi i pas do pończoch wykonane z najwyższej jakości śnieżnobiałej gipiury o motywie powtarzających się maleńkich kwiatuszków tworzących romantyczne kompozycje.

Drugą propozycją jest seksowny komplecik 465 w kolorze ecru, prezentowany model z pewnością można zaliczyć do kolekcji ślubnej, składa się z biustonosza push-up, eleganckich stringów i pasa do pończoch.

Komplet 465: Delikatny kolor ecru i bardzo elegancki haft nadają mu kunsztu. Biustonosz to bardotka, miseczki na fiszbinach są wykonane z pianki micro, sztywne, a zarazem idealnie dopasowujące się do biustu. Dzięki wyjmowanej wkładce push up i odpinanym ramiączkom jest on bardzo funkcjonalny. Transparentne boczki wykończone listwami z silikonu, gwarantują komfort noszenia tego biustonosza bez ramiączek. Fiszbiny boczne dodają stabilności. Do kompletu polecamy stringi o bardzo eleganckim hafcie z przodu i z tyłu.. Boczki majteczek wykonane z miękkiej, przeźroczystej siateczki. Natomiast pas do pończoch o niebanalnym wykończeniu. Eleganckie, koronkowe wykończenie sprawia, że model prezentuje się bardzo okazale.

Trzecią propozycją, którą chcielibyśmy się podzielić jest dwuczęściowy komplecik 422, składający się z biustonosza push-up bardotki oraz stringów bądź fig - do wyboru.

Komplet 422: Jest to elegancki komplet, prosty w formie, a zarazem bardzo funkcjonalny. Bardotka z doskonałej gatunkowo mikrofibry i pianki profilowanej o uroczym pęknięciu pomiędzy miseczkami. Od wewnątrz miseczki są wykończone bawełną, co zapewnia komfort noszenia przez cały dzień, a także ochronę przed podrażnieniami. Dodatkowy atut stanowią odpinane ramiączka oraz wyjmowane wkładki push up. Do kompletu proponujemy klasyczne figi lub odsłaniające biodra i pośladki stringi.

Kolejna propozycja dla kobiet wymagających i ceniących sobie klasykę śnieżnobiałej bieli jst trzyczęściowy komplecik 634.

Komplet 634: Jest to komplet niezwykle eleganckiej bielizny ślubnej wykonany z najwyższej jakości gipiury idealny dla spragnionych luksusu eleganckich kobiet. Biustonosz wykonany został z gipiury o motywie roślinnym. Delikatny rysunek powtarzających się maleńkich kwiatuszków dodaje uroku i delikatności. Biustonosz push-up doskonale zbiera i powiększa piersi. Ramiączka biustonosza zdobią gipiurowe aplikacje. Do kompletu polecamy stringi i pas wykonane z najwyższej jakości gipiury w kolorze śnieżnej bieli.

Następnym modelem godnym polecenia jest trzyelementowy komplecik 728. Składa się on z biustonosza bardotki, stringów, oraz ślicznego pasa do pończoch w kolorze klasycznej bieli.

Komplet 728: Biustonosz z serii niezwykle eleganckiej bielizny ślubnej, wykonany z najwyższej jakości elastycznej koronki. Delikatne kwiatuszki, gałązeczki, pączki, tworzą niesamowity rysunek, eksponując tym samym jego okazjonalny charakter. Biustonosz bardotka, dzięki silikonowej obszywce znajdującej się w boczkach biustonosza i z tyłu, doskonale podtrzymuje i podnosi piersi, pięknie eksponując dekolt. Miseczki głęboko wycięte. Boczki i tył wykonane z miękkiej, elastycznej siateczki. Fiszbiny pod miseczkami i boczne. Odpinane ramiączka. Wyjmowane poduszki w miseczkach. Między miseczkami mała biało-zielona, satynowa kokardka. Do kompletu polecamy śliczne stringi i pas do pończoch.

Ostatnim z proponowanych modeli jest trzyczęściowy komplecik 601 w kolorze ecru. Składający się z biustonosza bardotki, ślicznych majteczek oraz z pasa do pończoch.

Komplet 601: Biustonosz z kolekcji ślubnej. Ozdobiony kwiatowym haftem biustonosz typu bardotka. Miseczki biustonosza uwydatniają kształty poprzez podniesienie piersi do dekoltu dają mu efekt okrągłości, dzięki pionowym cięciom miseczek, dodatkowe wkładki podnoszą i optycznie powiększają biust. Boczki wykończone listwami z silikonu, gwarantują komfort noszenia tego biustonosza bez ramiączek. Uroku dodaje rząd gipiurowych kwiatuszków zdobiących biustonosz pod linią biustu. Poduszki w miseczkach wyjmowane. Miseczki na fiszbinach. Ramiączka odpinane. Do kompletu klasyczne, damskie figi oraz pas do pończoch z kolekcji ślubnej, ozdobione kwiatowym haftem.

Propozycje marki Lupoline są przede wszystkim modne, szykowne i odpowiadają aktualnym trendom mody. Doskonała jakość surowców, bogate wzornictwo tkanin i ich niepowtarzalna miękkość, a także odpowiednia konstrukcja, wszystko to sprawia, iż w bieliźnie tej każda Kobieta w tym najważniejszym dniu swojego życia będzie się czuć elegancko i komfortowo. Mamy nadzieję, że ten krótki opis pozwoli na trafny dobór idealnych kompletów bielizny damskiej.

