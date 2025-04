4 z 4

Jestem bardzo zadowolona. To było dla mnie, bo tę suknię przekazałam fundacji już rok temu, tuż po ślubie, razem z pieniędzmi, jakie udało nam się zebrać podczas ślubu. Długo zastanawialiśmy się nad tym, co z tą suknią zrobić. Dziewczyny z fundacji powiedziały, że mają pomysł. Celowo poczekałyśmy do rocznicy, żeby przypomnieć o programie Adopciaki.pl, który wspieram i którego jestem ambasadorką. Trochę było mi żal rozstać z tą suknią ślubną, ale z drugiej strony idea, żeby przy okazji naszego ślubu i wesela pomóc zwierzętom, towarzyszyła nam od początku, więc było to bardzo naturalne. Ale mam jeszcze dwie suknie, które były ze mną w tym wyjątkowym dniu, więc sobie coś zostawiłam

- powiedziała Agnieszka Woźniak-Starak