Ślub, najważniejszy dzień w życiu zakochanych. No właśnie, zakochanych, a oni często w ślubnym amoku zapominają o tym, że ich goście powinni być tak samo ważni - szczególnie przy ustalaniu daty ślubu.

Reklama

I o ile, rzadko się zdarza tak, że frekwencja jest stuprocentowa i każdy z gości będzie mógł się pojawić na przyjęciu, to w każdym roku istnieją takie daty, które dla większości z różnych powodów mogą być niewygodne. W jakie dni w 2020 roku lepiej nie brać ślubu?

29 lutego 2020



Z bardzo prostego powodu - rocznicę będziecie mogli świętować tylko raz na 4 lata. Oczywiście, zawsze możecie ustanowić ją 28 lutego albo 1 marca, ale to przecież nigdy nie będzie to samo. Jeśli oboje nie macie z tym problemu - to data jak każda inna.

11 kwietnia 2020 i 26 grudnia 2020

Ślub w Wielką Sobotę albo w drugi dzień Bożego Narodzenia może zrujnować święta i pokrzyżować plany niejednemu gościowi weselnemu. Przy wyborze daty ślubu, bierzmy pod uwagę fakt, że są w roku momenty, które chcą spędzić wyłącznie z najbliższą rodziną.

02 maja 2020 i 13 czerwca 2020

Zaproszenie na ślub w te dwa dni w 2020 roku może spotkać się z odmową ponieważ... należą do dwóch długich weekendów, które goście mogą mieć już z wyprzedzeniem zaplanowane, albo dopiero chcą zaplanować.

Chyba nie chcecie, żeby przyjęli zaproszenie tylko dlatego, że tak wypada, a na waszym weselu siedzieli z naburmuszonymi minami?

01 sierpnia 2020

Rocznica wybuchu powstania warszawskiego niektórym gościom może kłócić się z jakimkolwiek powodem do świętowania. I jeśli wiecie, że żaden z gości nie będzie czuł się nieswojo (da się to sprawdzić tylko wtedy, gdy zapraszacie najbliższą rodzinę i urządzacie kameralną imprezę) - nie widzimy przeciwwskazań. W innym wypadku, lepiej sobie odpuścić.

31 października 2020

Nie chodzi o Halloween, ale o dzień 1. listopada, czyli Dzień Wszystkich Świętych, który przypada wtedy na poprawiny. 31 października sprawdzi się tylko wtedy, jeśli wasz ślub to tylko ślub cywilny i kończy się obiadem dla najbliższej rodziny.

Reklama

Więcej o organizacji ślubu:

Jutro bierzesz ślub? Sprawdź, o czym musisz pamiętać!

Jak wybrać idealną salę weselną?