Spokojnie! Mamy dla Ciebie mały słowniczek, po przeczytaniu którego świat ubezpieczeń samochodowych stanie Ci się bliższy. Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

Gdy Twoim pojazdem spowodujesz kolizję lub wypadek na drodze, nie Ty będziesz z własnych środków pokrywać straty, lecz zrobi to za Ciebie Ubezpieczyciel.

Ubezpieczenie autocasco

Ubezpieczony jest Twój samochód wraz z wyposażeniem. Jeżeli zostanie on uszkodzony lub stracisz go (np. w wyniku kradzieży) Ubezpieczyciel, z którym zawarta jest umowa ubezpieczenia wypłaci Ci odszkodowanie.

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

Może obejmować następstwa wszystkich wypadków lub tylko powstałych w związku z ruchem pojazdu. Należy pamiętać, iż przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków, nie zaś samo wystąpienie wypadku. Oznacza to, że po zakończeniu leczenia uprawniona osoba dokona oceny skutków wypadku i na tej podstawie zostanie ustalone odszkodowanie.

Ubezpieczenie auto assistance

Obejmuje pomoc udzielaną kierowcy i pasażerom pojazdu jeżeli jej udzielenie jest konieczne w związku z wypadkiem, kolizją lub awarią na drodze. Ubezpieczyciele oferują wiele różnych wariantów ubezpieczenia Assistance, tak więc można je dobrać w zależności od potrzeb i możliwości cenowych. Osoby dużo podróżujące powinny rozważyć warianty ubezpieczenia obejmujące również awarię pojazdu. W przypadku jej zaistnienia, można skorzystać z pomocy polegającej na bezpłatnej naprawie pojazdu, holowaniu do warsztatu czy dostawie części zamiennych.

Ubezpieczenie pomocy prawnej

Ubezpieczenie najmniej doceniane przez kierowców. Najlepsze na rynku oferty pozwalają na bezpłatne skorzystanie z usług prawników w przypadku sporów prowadzonych np. w sprawie o niewłaściwie wykonaną naprawę pojazdu czy też uzyskanie odszkodowania. Korzystając z tego ubezpieczenia można również telefonicznie uzyskać pomoc o zasadach zbycia, zakupu lub rejestracji pojazdu.

Ubezpieczenie szyb pojazdu

Osoby posiadające ubezpieczenie otrzymają odszkodowanie za naprawę lub uszkodzenie szyby lub szyb w pojeździe. Warto mieć to ubezpieczenie. W przypadku wypłaty odszkodowania nie traci się zniżek za bezszkodową jazdę.

Zielona Karta

To dokument potwierdzający zawarcie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w ruchu zagranicznym. Kierowca musi posiadać to ubezpieczenie w przypadku wyjazdu do następujących państw:

Albania, Andora, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Iran, Izrael, Maroko, Macedonia, Mołdawia, Rosja, Serbia, Czarnogóra, Tunezja, Turcja, Ukraina.

Terminy spotykane w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU)

Zakup ubezpieczenia w systemie Direct

Zakup ubezpieczenia przez telefon lub Internet. W tym przypadku polisa zostanie dostarczona do Ciebie pocztą, kurierem lub na Twój adres e-mail. Statystyki pokazują, iż ubezpieczenia zakupione w systemie Direct są średnie 30% tańsze.

Ubezpieczyciel

Podmiot gospodarczy z którym zawarta jest umowa ubezpieczenia – prowadzący działalność ubezpieczeniową. Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, taką działalność prowadzić mogą tylko spółki akcyjne oraz towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, spełniające rygorystyczne warunki zarówno organizacyjne jak i finansowe. Ma to na celu zapewnienie pewności ubezpieczenia.

Ogólne warunki ubezpieczenia

Określają warunki na jakich zawarta jest umowa ubezpieczenia. Wraz z polisą i wnioskiem ubezpieczeniowym, stanowią komplet dokumentów ubezpieczenia. Ogólne warunki ubezpieczenia przygotowywane są przez Ubezpieczycieli. Ubezpieczający przed zawarciem ubezpieczenia powinien dokładnie przeczytać warunki ubezpieczenia.. Wybór właściwej oferty ubezpieczenia pozwoli w przyszłości uniknąć rozczarowania np. z powodu odmowy wypłaty odszkodowania lub konieczności ponoszenia części szkody.

Umowa ubezpieczenia

Umowa zgodnie, z którą ubezpieczający zobowiązuje się do zapłaty składki ubezpieczeniowej, a Ubezpieczyciel do wypłaty odszkodowania w przypadku wystąpienia szkody określonej w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Polisa ubezpieczeniowa

Dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia. Standardem jest, iż Ubezpieczyciele wystawiają oprócz polisy potwierdzenie zawarcia umowy ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. Potwierdzenie to należy posiadać w czasie poruszania się pojazdem. Jego brak w czasie kontroli drogowej może skutkować opłatą karną oraz odholowaniem pojazdu na parking.

Wniosek o zawarcie ubezpieczenia (wniosek ubezpieczeniowy)

Dokument, na którym przekazujesz informacje niezbędne do zawarcia umowy ubezpieczenia. Ważnym jest, aby były one zgodne ze staniem faktycznym. W przeciwnym wypadku, Ubezpieczyciel może w okresie ubezpieczenia podwyższyć składkę za ubezpieczenie, a w przypadku wystąpienia szkody nawet odmówić wypłaty odszkodowania.

Kosztorysowe rozliczenie szkody

Gdy Twój pojazd został uszkodzony i zgłosiłeś szkodę do ubezpieczyciela, który ma wypłacić Ci odszkodowanie, możesz zdecydować się na jej kosztorysowe rozliczenie. Wówczas nie musisz przedstawiać faktur za naprawę w celu otrzymania odszkodowania. W takiej sytuacji odszkodowanie zostanie obliczone przez pracownika ubezpieczyciela, który skorzysta z norm ustalonych przez producenta pojazdu. W niektórych przypadkach, np. w przypadku pojazdów o długim okresie eksploatacji, przy ustaleniu odszkodowania metodą kosztorysową, Ubezpieczyciele mogą przy ustalaniu cen części zamiennych uwzględnić amortyzację.

