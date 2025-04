Niemal co roku składki, które należy odprowadzać do ZUS-u z tytułu wykonywanej pracy wzrastają o co najmniej kilka złotych. Od stycznia 2016 roku również musimy płacić więcej. A ile dokładnie? Podpowiadamy!

Składki ZUS 2016

Składki na ubezpieczenia nie są naliczane tak po prostu. Zależą one między innymi od tego, ile w danym roku wynosi minimalne wynagrodzenie za pracę oraz przeciętne wynagrodzenie za pracę. Ponieważ od dłuższego czasu te wartości z roku na rok rosną, składki na ZUS również stają się wyższe.

Przypominamy, że minimalne wynagrodzenie w 2016 roku wynosi 1850 zł brutto, czyli o 100 zł więcej, niż w roku 2015. Przeciętne wynagrodzenie ma być z kolei utrzymane na poziomie 4055 zł brutto, natomiast w 2015 roku wynosiło ono 3959 zł brutto.

Ubezpieczenie zdrowotne

Podstawą do obliczenia wysokości składki zdrowotnej jest 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w IV kwartale 2015 roku. Wynagrodzenie to wynosiło 4280,80 zł, a zatem 75% z tego to 3210,60 zł. Ubezpieczenie zdrowotne to 9% postawy ubezpieczenia, czyli 288,95 zł.

Ubezpieczenie społeczne

Składki preferencyjne

Podstawą do obliczenia wysokości składek preferencyjnych w 2016 roku jest kwota 555 zł (czyli 30% minimalnego wynagrodzenia).

Składki preferencyjne wynoszą : 176,33 zł, w tym:

emerytalne - 108,34 zł, rentowe - 44,40 zł, chorobowe - 13,60 zł, wypadkowe - 9,99 zł.

Przedsiębiorca, który korzysta ze składek preferencyjnych, jest zwolniony z konieczności opłacania Funduszu Pracy.

Składki standardowe

Podstawą do obliczenia wysokości składek standardowych w 2016 roku jest kwota 2433 zł (czyli 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia).

Składki standardowe wynoszą : 772,96 zł, w tym:

emerytalne - 474,92 zł, rentowe - 194,64 zł, chorobowe - 59,61 zł, wypadkowe - 43,79 zł.

Dodatkowo należy opłacać Fundusz Pracy w wysokości 59,61 zł.

