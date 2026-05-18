Kimoco Skin System to inteligentna i sensoryczna odsłona K-Beauty, w której każdy może stworzyć własny rytuał piękna. Czerpiąc z koreańskiej filozofii wieloetapowego dbania o cerę, Kimoco zbudowało swój system w oparciu o trzy podstawowe filary pielęgnacji: oczyszczanie, wygładzenie i blask. Innowacyjne rozwiązania zapewniają nie tylko swobodę doboru kosmetyków, ale także możliwość dopasowania ich formuł do własnych preferencji. To pielęgnacja oparta na zaskakujących konsystencjach, które zmieniają się podczas aplikacji, oraz produktach pozwalających samodzielnie budować idealną teksturę. Tak stworzony „osobisty” system dopasowuje się do potrzeb skóry, stylu życia i indywidualnych upodobań każdej użytkowniczki.

Kimoco Clean Skin to moduł oczyszczenia, który zbudowany jest z balsamu do demakijażu, pianki oczyszczającej, żelu oczyszczającego i toniku w formie pianki. Z tego zestawu można swobodnie wybierać produkty dopasowane do własnych potrzeb i codziennych nawyków - sięgać po jeden krok lub łączyć kilka, tworząc rutynę oczyszczającą, idealną dla każdej skóry.

Kimoco Clean Skin

Do demakijażu najlepiej użyć balsamu Clean Skin, który pod wpływem ciepła dłoni zmienia się w jedwabisty olejek. Taka konsystencja skutecznie rozpuszcza makijaż, filtry SPF i codzienne zanieczyszczenia, zapewniając skórze komfort. Wystarczy wmasować go w suchą skórę twarzy, a następnie dodać odrobinę wody, by zamienił się w lekką emulsję i łatwo się spłukał, nie pozostawiając tłustej warstwy. Formułę wzbogacono o madekasozyd wspierający regenerację i łagodzenie podrażnień oraz olej tsubaki, który intensywnie nawilża i wzmacnia barierę hydrolipidową.

Kolejnym krokiem może być delikatna pianka oczyszczająca Clean Skin o fizjologicznym pH. Dzięki pompce pianotwórczej produkt zamienia się w miękką, gęstą pianę, która otula twarz i sprawia, że oczyszczanie staje się szybkie oraz przyjemne. To idealny drugi etap wieczornego oczyszczania po demakijażu, ale równie dobrze sprawdzi się rano, gdy skóra potrzebuje odświeżenia i przygotowania do dalszej pielęgnacji. Formuła z madekasozydem koi i wspiera regenerację, ferment z ryżu pomaga nawilżyć, wygładzić i dodać cerze blasku, a ekstrakt z Heartleaf działa oczyszczająco oraz łagodząco.

Alternatywą dla pianki jest łagodny żel oczyszczający Clean Skin o niskim pH, który skutecznie usuwa zanieczyszczenia, a jednocześnie dba o optymalny poziom nawilżenia i komfort skóry. To świetny wybór dla osób, które preferują klasyczną żelową konsystencję lub szukają wyjątkowo delikatnego oczyszczania, także przy cerze wrażliwej. Ferment z drożdży i ryżu wspierają mikrobiom oraz naturalne procesy regeneracji, a wielopoziomowy kompleks kwasu hialuronowego wzmacnia barierę hydrolipidową. Kojące działanie ekstraktu z pstrolistki i wąkroty azjatyckiej sprawia, że skóra po myciu pozostaje miękka, świeża i wyciszona.

Ostatni etap modułu Clean Skin to innowacyjny tonik w formie lekkiej pianki, który tuż po oczyszczaniu intensywnie wygładza i nawilża cerę. Do jego aplikacji nie jest potrzebny wacik, wystarczy wklepać piankę bezpośrednio na skórę i gotowe. Puszysta konsystencja przyjemnie otula skórę, przygotowując ją na kolejne kosmetyki. Formuła z kolagenem i PDRN wspiera regenerację oraz poprawia elastyczność, a niacynamid i pantenol wzmacniają barierę hydrolipidową, przywracając miękkość, komfort i zdrowy blask.

Moduł wygładzenia i ujędrnienia Kimoco Lift-Up to pielęgnacja skoncentrowana na poprawie napięcia skóry, wygładzeniu pierwszych i bardziej widocznych zmarszczek oraz przywróceniu twarzy świeżego, wypoczętego wyglądu. Bazą receptur są: kolagen, PDRN oraz peptydy – składniki cenione w koreańskiej pielęgnacji za działanie liftingujące i odbudowujące.

Podstawowym krokiem pielęgnacji, bez którego trudno wyobrazić sobie każdy dzień, jest Krem do twarzy Lift-Up Skin z kapsułkami kolagenowymi zatopionymi w lekkim żelu. Podczas aplikacji kapsułki rozpuszczają się, uwalniając składniki aktywne i zmieniając konsystencję produktu w jedwabistą, komfortową emulsję. Taka formuła łączy świeżość żelu z odżywczym działaniem kremu, zapewniając skórze wygładzenie, nawilżenie i bardziej napięty wygląd.

Kimoco krem do twarzy

Kolagenowe kapsułki w rozmiarze mikro wzbogacają także formułę Liftingującego kremu pod oczy Lift-Up Skin. Rozpuszczające się podczas aplikacji kuleczki pielęgnują delikatną okolicę oka, pomagając zmniejszyć oznaki zmęczenia, wygładzić drobne linie oraz przywrócić spojrzeniu świeżość. Szybko wchłaniająca się formuła nie obciąża skóry i świetnie sprawdza się na dzień i jako element wieczornej pielęgnacji.

Kimoco krem pod oczy

Liftingujący krem do twarzy na noc Lift-Up Skin działa wtedy, gdy skóra najlepiej się odnawia, czyli podczas snu. Bogata, odżywcza formuła zawierająca kolagen, peptydy i PDRN wspiera jędrność, wygładza zmarszczki i pomaga zredukować oznaki zmęczenia, dzięki czemu rano cera wygląda na bardziej wypoczętą i promienną.

Kimoco krem na noc

W koreańskim rytuale nie może zabraknąć bogatego Przeciwzmarszczkowego serum Lift-Up Skin, którego skoncentrowana formuła uzupełnia rutynę, dostarczając dodatkową porcję zawartego w fioletowych mikrokapsułkach kolagenu. Peptydy i PDRN działają wygładzająco i regenerująco, dla jeszcze mocniejszego efektu rewitalizacji cery.

Kimoco serum

Kultowe maski Kimoco to prawdziwy bestseller koreańskiej pielęgnacji – właśnie dlatego linia Lift Up Skin została wzbogacona o trzy nowe maski w płachcie do twarzy oraz liftingujące płatki pod oczy.

Maska Extreme Lifting 3 Part Mask to maska w trzech częściach z zaczepami na uszy, która doskonale dopasowuje się do każdego kształtu twarzy i zapewnia mechaniczny efekt liftingu. Wzbogacona o kolagen, peptydy i PDRN, widocznie poprawia napięcie i jędrność skóry. Stosuje się ją przez 20–30 minut.

Rejuvenation Mask to dwuczęściowa maska stworzona z myślą o skórze, która wymaga intensywnej regeneracji. Innowacyjna formuła - kremowa od wewnątrz i sucha na zewnątrz - zapewnia wyjątkowy komfort aplikacji. Połączenie PDRN, filtratu ze śluzu ślimaka i kolagenu głęboko odżywia i nawilża skórę. Czas aplikacji: 15–20 minut.

Hyper Lifting Hydrogel Mask to jednoczęściowa maska hydrożelowa, która podczas stosowania zmienia kolor - sygnalizując w ten sposób stopniowe uwalnianie składników aktywnych: kolagenu, peptydów i PDRN. Napina skórę i nadaje jej zdrowego blasku.

Dopełnieniem serii są płatki pod oczy Melting Eye Lift Patches. To jedyne takie płatki na rynku ze „znikającym efektem. Dzięki innowacyjnej formule „milky to transparent" płatki stopniowo zmieniają kolor na bezbarwny - to jednoznaczny i angażujący sygnał, że kolagen i kompleks hialuronowy wniknęły głęboko w skórę i rozpoczęły swoje działanie. Płatki nie przesuwają się podczas noszenia, a skóra pod oczami staje się bardziej napięta i elastyczna. Ekspresowo przywracają świeżość spojrzenia i redukują oznaki zmęczenia – sprawdzą się zarówno przed ważnym wyjściem, jak i po wymagającym dniu.

Ceny: Maska Extreme Lifting 3 Part Mask Rejuvenation Mask, Hyper Lifting Hydrogel Mask, płatki Melting Eye Lift Patches/ 2 sztuki

Finalnym modułem rutyny pozostaje uzyskanie efektu świetlistej, szklanej cery czyli glass skin. Seria Kimoco Glass Skin, która dała początek temu popularnemu trendowi, buduje pożądany look przy pomocy kremu Glow Duo Elixir, rozświetlających płatków do twarzy, mgiełce do twarzy czy masek w płachcie, np. bestsellerowej znikającej masce hydrożelowej. Nowością jest Rozświetlająco – liftingująca Glow & Lift Wrapping Mask.

To maska do twarzy z serii Kimoco Glass Skin, która podczas aplikacji zastyga na twarzy – zapewniając wyjątkowe doznania sensoryczne i intensywny kontakt składników aktywnych ze skórą. Aby maksymalnie wykorzystać jej potencjał, nakłada się ją na wcześniej nałożoną pielęgnację, co wspomaga wchłanianie aktywnych składników.

Połączenie ekstraktu z ryżu i kolagenu dodaje blasku i wzmacnia strukturę skóry, nadając jej bardziej napięty wygląd. Peptydy, pantenol i skwalan wspierają regenerację, wygładzają i zapewniają długotrwałe nawilżenie, a niacynamid wyrównuje koloryt i przywraca cerze zdrowy wygląd. Skoncentrowana formuła intensywnie wspiera procesy naprawcze – efekt to odnowiona, sprężysta skóra o szklistym wykończeniu.

Kosmetyki Kimoco są dostępne stacjonarnie i online w drogeriach Rossmann

Materiał promocyjny marki Kimoco